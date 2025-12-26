Operación 'Pamplinas Star': la Agencia Tributaria desarticula una macrotrama de fraude de más de 300 millones en el IVA de hidrocarburos

Los detalles La Agencia Tributaria ha desarticulado un entramado criminal integrado por hasta 38 sociedades en una amplia operación que incluyó 18 registros simultáneos en siete provincias y que se saldó con la detención de los principales responsables de la red.

La Agencia Tributaria ha desmantelado uno de los mayores fraudes de IVA detectados hasta la fecha en el sector de los hidrocarburos en España. La trama, integrada por 38 sociedades, habría defraudado más de 300 millones de euros solo en el año 2024, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

Se trata de una de las dos mayores redes de fraude de IVA desarticuladas en este ámbito en España. La operación, denominada 'Pamplinas Stas', ha incluido 18 registros practicados en 12 localidades distintas y ha permitido intervenir numerosos bienes, entre ellos inmuebles, obras de arte y artículos de lujo.

El operativo ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria y se ha saldado con la detención de cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluido uno de sus presuntos líderes, que ya ha ingresado en prisión. A los arrestados se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

En su comunicado, el Ministerio de Hacienda ha difundido imágenes de parte de los bienes incautados, entre los que figuran relojes de alta gama y joyas que, según las investigaciones, habrían sido utilizados como instrumentos para blanquear el dinero defraudado. El valor total de estos activos intervenidos se estima en unos 21 millones de euros.

Cómo cayo la trama

La investigación de esta macrotrama se inició a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria detectó posibles irregularidades en un operador mayorista que comenzó a comercializar grandes volúmenes de hidrocarburos a finales de 2023.

En aquel momento aún no había entrado en vigor la modificación normativa aplicada desde enero de 2025, que obliga a las empresas inscritas en el Registro de Extractores de Hidrocarburos (Redef) a presentar declaraciones mensuales de IVA y a integrarse en el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII). Hasta entonces, estas sociedades podían declarar trimestralmente y solo estaban obligadas a identificar a clientes y proveedores una vez al año.

El presunto fraude consistía en declarar cada trimestre cuotas de IVA devengado muy inferiores al volumen real de ventas, mientras se inflaban de forma artificial las cuotas de IVA soportado. Esta primera operadora fue la punta de lanza de la trama.

A mediados de 2024, ante las sospechas fundadas, la Agencia Tributaria dio de baja a esta sociedad del Redef, impidiéndole continuar su actividad. La red habría reaccionado activando una segunda operadora que, en apenas un mes —entre octubre y noviembre—, llegó a defraudar presuntamente unos 120 millones de euros antes de ser igualmente expulsada del registro.

Una tercera empresa implicada, que ya operaba previamente como depósito fiscal, adoptó en diciembre de 2024 el mismo esquema fraudulento. Su actividad apenas se prolongó cinco días antes de que la Agencia Tributaria detectara las irregularidades y procediera también a su baja.

