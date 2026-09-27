El Gobierno ve una ventana de oportunidad para aprobar el decreto de vivienda: "No buscamos retratar, sino convalidar"

Los detalles Fuentes del Ejecutivo trasladan a laSexta que, tras la manifestación por la vivienda de este sábado, se produce una oportunidad inédita en los últimos dos años para aprobar un paquete de medidas: "Hay que aprobarlo en el Consejo de Ministros sí o sí, y luego convalidarlo".

El Gobierno ve una oportunidad para aprobar el decreto de vivienda tras la manifestación en Madrid por el desahucio de Maricarmen Abascal. Fuentes de Moncloa indican que no había una ocasión tan favorable en dos años y están decididos a aprovecharla. El objetivo es aprobar el decreto en el Consejo de Ministros y luego convalidarlo, sin buscar "retratar" a los partidos. Sin embargo, el PSOE teme que depender de los votos de Junts pueda no satisfacer a los manifestantes y generar frustración. Pedro Sánchez ha pedido a los socios un "último esfuerzo" para aprobar el decreto, destacando que es una cuestión de humanidad, y ha criticado la política de vivienda de Ayuso y el PP.

Se ha abierto una ventana de oportunidad para aprobar el decreto de vivienda. Es la lectura que el Gobierno hace tras la multitudinaria manifestación que este sábado recorrió las calles de Madrid para exigir una solución a la crisis habitacional tras el desgarrador desahucio de Maricarmen Abascal el pasado miércoles. Fuentes de Moncloa trasladan a laSexta que desde hace dos años no existía una "ventana" tan propicia para sacar adelante el decreto y que están decididos a "aprovecharla".

"Hay que aprobarlo en el Consejo de Ministros sí o sí, y luego convalidarlo", sostienen estas mismas fuentes, que argumentan que "no buscamos retratar" a los partidos con su voto, sino "convalidar" el decreto.

No obstante, fuentes del PSOE también trasladan su preocupación, ya que, al depender de los votos de Junts, temen que el decreto presentado el próximo martes no convenza a los colectivos que este sábado salieron a la calle y que, en consecuencia, genere una frustración que se pueda volver en contra del Gobierno.

Sánchez pide "un último esfuerzo" a los socios para sacar el 'decreto Maricarmen'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de las palabras de Maricarmen reclamando que se aprobara el Real Decreto-ley de vivienda y ha asegurado que el Ejecutivo ha captado el mensaje y ya está trabajando en ello. "Ayer Maricarmen me pidió que lleváramos un Real Decreto-ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional. Y yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti: el Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el martes el Real Decreto-ley de vivienda", ha dicho Sánchez en un mitin del PSOE en Madrid. "Pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad", ha añadido el presidente.

Una petición que ha realizado antes de denunciar la "política de vivienda de Ayuso y el PP". "Comprarle una vivienda. Y lleva más versiones dadas que millones dados a Quirón. 'No tenía ni idea, fui a visitarlo y no me pareció mal'. Pero mujer, ¿cómo te va a parecer mal un ático con 200 metros de terraza?. Por cierto, ¿alguien sabe la opinión de Feijóo? La cuestión Alberto es que la señora Ayuso quiso tener un nido, pero de buitres", ha dicho Sánchez, tratando de marcar distancia con el Partido Popular después de que este sábado, cientos de manifestantes en Sol cargasen tanto contra Isabel Díaz Ayuso como contra el Gobierno central.

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