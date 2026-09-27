La protesta contra el drama de la vivienda se transforma en una multitudinaria acampada en Sol: "Se respira 15M"

Los detalles Tras la lectura del manifiesto frente al Congreso, el Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento por redes sociales a una acampada masiva en Sol que ha sido secundada por centenares de personas en cuestión de minutos en un goteo de llegadas que se ha mantenido hasta altas horas de la madrugada.

Decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid para protestar por la crisis de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. La marcha comenzó en la Puerta del Sol y concluyó en el Congreso de los Diputados, donde el Sindicato de Inquilinas leyó un manifiesto. Durante la protesta, se organizó una acampada en la Puerta del Sol, recordando al movimiento 15M de 2011. Valeria Racu, portavoz del sindicato, instó al Gobierno a tomar medidas efectivas en vivienda. La Delegación del Gobierno cifró la asistencia en 25.000 personas, mientras los organizadores hablaron de hasta 300.000 participantes.

Decenas de miles de personas han salido a la calle este sábado para protestar por la crisis de la vivienda después del dramático desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles fue echada de la vivienda en la que llevaba más de siete décadas residiendo.

Lo han hecho en una manifestación que ha arrancado a las 28:30 en la Puerta del Sol y que ha recorrido todo el centro de Madrid, pasando por la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, por la del Ayuntamiento de Madrid en Cibeles y concluyendo en el Congreso de los Diputados, donde el Sindicato de Inquilinas, organizador de la protesta, ha leído un manifiesto.

Precisamente en ese momento, el de la lectura, los organizadores han hecho un llamamiento a través de las redes sociales para llevar a cabo una acampada masiva en la Puerta del Sol. Unos minutos más tarde, cientos de personas llegaban a la céntrica plaza madrileña para instalarse allí de cara a pasar la noche.

La acampada se inició al grito de "Esta acampada es por Maricarmen" y se fueron sumando proclamas como "¿Dónde está el Gobierno progresista?" o "Ayuso, payasa, a tu puta casa", para exigir responsabilidades por la problemática de la vivienda a todos los niveles de la Administración. Además, se podían leer pancartas como "PSOE y Sumar, responsables de nuestra miseria".

En los primeros minutos de la acampada, los asistentes avisaron de la permanencia en la Puerta del Sol y comenzaron a organizarse para conseguir colchones y alimentos. La Delegación del Gobierno cifró la afluencia a esta acampada en 800 personas y 20 tiendas instaladas, aunque con el paso de las horas han llegado centenares de personas más ataviadas con sacos de dormir, mantas, alimentos y todo tipo de utensilios para pasar la noche.

La acampada por Maricarmen ha recordado a lo vivido también en Sol en 2011 con el surgimiento del 15M. Ahora, los manifestantes ponen el foco sobre el Gobierno y las medidas sobre vivienda que presentará este martes en el Consejo de Ministros, en el que ya ha sido bautizado como el 'decreto Maricarmen'. Además, han advertido de que, si no hay una solución inmediata, estas protestas podrían escalar y convertirse en paros generalizados. "Por la vivienda, huelga general", han avisado entre cánticos los manifestantes.

Una vez establecida la acampada, Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha tomado la palabra para reivindicar la importancia de lo vivido este sábado en Madrid. "Estamos haciendo historia por la vivienda y contra el rentismo", ha asegurado. "Seguro que Maricarmen nos está viendo por la tele desde la cama del hospital", ha añadido.

Además, ha exigido que el Consejo de Ministros tome nota del clamor social que se ha plasmado en la acampada de este sábado y lo convierta en un decreto que blinde el derecho a la vivienda, al que han denominado 'decreto Maricarmen'.

"Este Gobierno que se autodenomina progresista tendrá que demostrar si es capaz de hacer caso a este poder popular y ponerse de una vez del lado de la gente y no de los especuladores", ha concluido Valeria Racu en su discurso en la acampada de la Puerta del Sol.

La protesta contra el drama de la vivienda se transforma en una multitudinaria acampada en Sol: "Se respira 15M"

Según la Delegación del Gobierno, la manifestación ha sido secundada por 25.000 personas. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas, organizador de la protesta, habla de un total de entre 250.000 y 300.000 participantes, a lo que suma varios millares más en la acampada improvisada de Sol.

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