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Negociando el decreto

Junts advierte al Gobierno que "no mezcle" el decreto de vivienda con medidas que "criminalicen al pequeño propietario"

El contexto El Gobierno mantiene conversaciones con grupos parlamentarios con el objetivo de llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con un paquete de medidas para proteger a los inquilinos.

El secretario general de Junts, Jordi Turull. El secretario general de Junts, Jordi Turull. Agencia EFE
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El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado que si el decreto sobre vivienda, que se prevé que apruebe este martes el gobierno, "quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts".

"Pero -ha advertido-, que no lo mezcle, como hizo en su momento con el decreto ómnibus sobre las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario", ha señalado. Turull ha hecho estas declaraciones en Vitoria, donde encabeza una delegación de JxCat que ha acudido para participar en la fiesta del Alderdi Eguna (Día del partido) del PNV.

El Gobierno mantiene conversaciones con grupos parlamentarios con el objetivo de llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con un paquete de medidas para proteger a los inquilinos.

La posición de Junts será clave, ya que sus votos son necesarios para que el decreto sea convalidado después en un Congreso en el que el Gobierno de coalición, en minoría, está sufriendo para sacar adelante sus proyectos.

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