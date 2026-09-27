Mónica García defiende expropiar el piso en el que vivió Maricarmen: "Nos estamos jugando el Gobierno"

Los detalles La ministra ha manifestado que "Ayuso es culpable en primera instancia" de lo ocurrido, pero ha dicho que el Gobierno de España tiene que poner las medidas para que las Ayusos del mundo no puedan acabar con las Maricármenes".

La ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid, Mónica García, ha exigido la expropiación de la casa de Maricarmen, destacando que la Comunidad de Madrid tiene las competencias en vivienda, responsabilizando así a Ayuso. García ha pedido al Gobierno que presente el 'decreto Maricarmen' en el Consejo de Ministros para proteger a las familias vulnerables. Durante un acto en Fuenlabrada, García criticó la inacción del PSOE y subrayó la urgencia de abordar la crisis habitacional, social y económica. Propuso medidas como prohibir desahucios y regular alquileres, usando el caso de Maricarmen como ejemplo del impacto social.

La ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha defendido este domingo la expropiación de la casa de Maricarmen, aunque ha señalado que tendrán que "estudiar las vías legales para ello".

En este sentido, García ha subrayado que "las competencias en materia de vivienda son de la Comunidad de Madrid". Por ello, para la ministra, "Ayuso es culpable en primera instancia", aunque ha defendido que "el Gobierno de España tiene que poner las medidas para que las Ayusos del mundo no puedan acabar con las Maricármenes".

De esta forma, la candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid ha exigido al Ejecutivo que lleve este martes al Consejo de Ministros el 'decreto Maricarmen' para hacer frente a la crisis de vivienda, y ha reclamado que incluya "los máximos" para proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios.

Así lo ha señalado durante su participación en un acto en Fuenlabrada sobre vivienda, donde ha asegurado que la situación actual supone "una crisis habitacional urgente" y ha pedido al PSOE que "deje de arrastrar los pies". "Nos estamos jugando el Gobierno y nos estamos jugando la legislatura", ha advertido.

"Hay que escuchar el clamor social que, por cierto, llevamos empujando desde hace muchos meses. El 'decreto Maricarmen' tiene que ir sí o sí al Consejo de Ministros. Si las derechas no fueran tan buitres como los fondos a los que están defendiendo, si se hubieran aprobado las medidas que hemos llevado sistemáticamente al Congreso de los Diputados y si el PSOE no hubiera arrastrado los pies, no estaríamos aquí ahora, en este momento", ha espetado la ministra.

En este sentido, ha insistido en que si el PSOE hubiera escuchado sus propuestas y el real decreto se hubiera llevado al Consejo de Ministros "en julio o a principios de septiembre", como estaba previsto, "no se estaría aquí".

Pide la renovación automática de contratos

Entre las medidas que Más Madrid pretende incluir en el decreto, García ha citado la prohibición de los desahucios, la renovación automática de los contratos de alquiler y la regulación de los alquileres temporales y de las viviendas de uso habitacional.

"No estamos en tiempos de mínimos, estamos en tiempos de máximos", ha recalcado, antes de defender que la crisis de vivienda no es únicamente un problema habitacional, sino también "una crisis de salud, una crisis social y una crisis económica".

En este punto, García ha puesto como ejemplo el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que, según ha relatado, llevaba 70 años viviendo en su vivienda y que fue desalojada recientemente. "Una mujer de 87 años que lleva 70 años viviendo en su casa que es sacada por una ambulancia", ha señalado, calificando las imágenes del desahucio de "absolutamente desgarradoras".

La ministra ha defendido, además, que el caso de Maricarmen supone "un punto de inflexión" y ha pedido a las fuerzas políticas del Congreso que tengan en cuenta el impacto social de la situación. "Basta ya, no podemos más. No pueden más los inquilinos, no pueden más las familias, no pueden más las Maricármenes y no pueden más los jóvenes", ha señalado.

En este contexto, ha puesto como ejemplo la situación del alquiler en Fuenlabrada, donde, según ha indicado, ha localizado únicamente "dos pisos de alquiler por menos de 1.000 euros". "Dos pisos en todo Fuenlabrada, un municipio trabajador, de gente honesta, que va todos los días a trabajar, que no llega a fin de mes", ha afirmado, para insistir en que el problema "no se soluciona solamente construyendo", sino también mediante medidas "valientes y urgentes".

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