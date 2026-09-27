El desahucio de Maricarmen traspasa fronteras y salta a Francia, Alemania o Reino Unido

Los detalles Los medios de comunicación europeos han informado del desahucio de la mujer de 87 años e incluso prensa estadounidense también se ha hecho eco.

El desahucio de Maricarmen, una mujer discapacitada de 87 años, ha generado indignación en España y ha captado la atención internacional. Medios de Francia, Reino Unido y Estados Unidos han seguido de cerca el caso, destacando el "desalojo traumático" que ha conmocionado al país. La prensa europea, como el francés Liberation y el británico The Guardian, ha criticado la especulación inmobiliaria y la respuesta policial a las protestas. Koldo Casla, Relator Especial de Naciones Unidas, ha condenado el desahucio, subrayando la primacía del derecho a la vivienda. En América, Clarín y The New York Times han resaltado el caso como emblemático en la lucha contra la crisis de vivienda.

El desahucio de Maricarmen ha trascendido a toda España, pero el nivel de repercusión incluso ha traspasado nuestras fronteras. Francia, Reino Unido o hasta Estados Unidos han contado con corresponsales narrando lo que sucedió este miércoles con el "desalojo traumático" de la mujer que generó una "indignación" entre los españoles.

"España lleva varias semanas conmovido por la situación de una mujer discapacitada de 87 años, amenazada con el desahucio de la vivienda en la que lleva viviendo 70 años", informaban desde la francesa 'TF1'.

Distintos medios de comunicación, sobre todo europeos, han contado su historia. Alemania también está entre ellos. Porque los altos precios de la vivienda afectan a buena parte del continente y sienten como propia la situación.

En la prensa europea, el francés Liberation señala que el desahucio de Maricarmen "ha cristalizado la indignación contra la especulación inmobiliaria" en España mientras que el diario británico 'The Guardian' denuncia la respuesta policial contra los manifestantes.

Preguntado por el asunto este jueves en El Objetivo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Vivienda Adecuada, Koldo Casla, lamentaba la situación en esta materia en España y ha criticado duramente el desahucio de Maricarmen: No hay manera de entender que pueda primar el interés de rentabilidad económica de un propietario de una vivienda por encima del derecho a la vivienda de una mujer de 87 años

Al otro lado del Atlántico, el argentino Clarín ha destacado la voracidad de Urbagestión y el estadounidense 'The New York Times' sitúa a Mari Carmen como el ejemplo a seguir para los españoles en su lucha contra la crisis de la vivienda.

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