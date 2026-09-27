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Repercusión internacional

El desahucio de Maricarmen traspasa fronteras y salta a Francia, Alemania o Reino Unido

Los detalles Los medios de comunicación europeos han informado del desahucio de la mujer de 87 años e incluso prensa estadounidense también se ha hecho eco.

El desahucio de Maricarmen traspasa fronteras y salta a Francia, Alemania o Reino Unido
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El desahucio de Maricarmen ha trascendido a toda España, pero el nivel de repercusión incluso ha traspasado nuestras fronteras. Francia, Reino Unido o hasta Estados Unidos han contado con corresponsales narrando lo que sucedió este miércoles con el "desalojo traumático" de la mujer que generó una "indignación" entre los españoles.

"España lleva varias semanas conmovido por la situación de una mujer discapacitada de 87 años, amenazada con el desahucio de la vivienda en la que lleva viviendo 70 años", informaban desde la francesa 'TF1'.

Distintos medios de comunicación, sobre todo europeos, han contado su historia. Alemania también está entre ellos. Porque los altos precios de la vivienda afectan a buena parte del continente y sienten como propia la situación.

En la prensa europea, el francés Liberation señala que el desahucio de Maricarmen "ha cristalizado la indignación contra la especulación inmobiliaria" en España mientras que el diario británico 'The Guardian' denuncia la respuesta policial contra los manifestantes.

Preguntado por el asunto este jueves en El Objetivo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Vivienda Adecuada, Koldo Casla, lamentaba la situación en esta materia en España y ha criticado duramente el desahucio de Maricarmen: No hay manera de entender que pueda primar el interés de rentabilidad económica de un propietario de una vivienda por encima del derecho a la vivienda de una mujer de 87 años

Al otro lado del Atlántico, el argentino Clarín ha destacado la voracidad de Urbagestión y el estadounidense 'The New York Times' sitúa a Mari Carmen como el ejemplo a seguir para los españoles en su lucha contra la crisis de la vivienda.

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