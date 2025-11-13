Ahora

En Madrid

Ayuso defiende a Quirón y critica que tenga que "soportar las iras" de los "caniches" de Sánchez

¿Por qué es importante? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que Quirón es "el mejor grupo sanitario de España".

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha critica este jueves que Quirón, del que ha asegurado que es "el mejor grupo sanitario de España", tenga que "soportar las iras" de un Gobierno de España y sus "caniches", que se dedican a "insultar a las empresas como en las dictaduras".

Ayuso ha respondido en la Asamblea de Madrid a las palabras que este miércoles pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. "Ustedes han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierde", dijo Sánchez.

"Desde que la señora Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, la evaluación del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid ha obtenido las peores calificación de los últimos 15 años", continuó el presidente del Gobierno.

La presidenta madrileña ha reprochado estas palabras y ha vuelto a la carga. "Voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España que tiene que soportar las iras de este Gobierno y de todos los caniches que tiene por debajo. Porque se permite insultar como en las dictaduras a las empresas, faltando el respeto a los paciente y a los sanitarios", ha reprochado.

De esta formal, Ayuso ha continuado subrayando que la izquierda "insulta a 45.000 trabajadores" de un grupo sanitario que trabaja "para todos los gobiernos, empezando por el Gobierno de Pedro Sánchez". A continuación, ha asegurado que "los ministros socialistas entran por la puerta de atrás, sí en su coche oficial, para ir a Quirón a tratarse" y los ha llamado "caraduras".

"Tienen ustedes tanta caradura que lo único que hacen es insultar, nunca proponer, buscar culpables, nunca ayudar, abandonar a España, mientras levantan muros, insultan a empresas, a jueces, a fiscales. Son lo más autoritario que ha tenido España en democracia", ha espetado a la portavoz socialista, Mar Espinar, en la Asamblea de Madrid.

