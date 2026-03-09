El juez envía a prisión provisional a la mujer investigada por el asesinato de su hija de solo un año y medio en Gran Canaria

El contexto Los hechos sucedieron en la noche del 4 de marzo en las Palmas de Gran Canaria. Varias personas alertaron al 112 tras encontrar a una mujer caminando descalza y desorientada con un bebé envuelto en una manta y entre sus brazos.

El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado prisión provisional para una mujer de 29 años, investigada por el asesinato con alevosía de su hija de año y medio. La acusada fue detenida tras ser encontrada desorientada en el barrio de San Cristóbal con la menor fallecida en brazos. La madre alegó que la niña cayó al mar, pero posteriormente confesó haberla ahogado en un charco de agua marina. La menor fue llevada al hospital, donde no pudieron reanimarla. La investigación continúa y la mujer podría enfrentar prisión permanente revisable.

La Plaza Número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado este lunes prisión provisional a la mujer investigada por matar a su hija de un año y medio en la ciudad. Se le atribuye un delito de asesinato con alevosía, por lo que, de ser declarada culpable cuando se produzca el juicio, la mujer podría enfrentarse a una pena de prisión permanente revisable.

Así, la mujer de 29 años ingresará en la cárcel, bajo prisión provisional comunicada y sin fianza. Fue arrestada la semana pasada por su implicación en la muerte de su bebé de unos 20 meses, después de que fuera localizada deambulando por el barrio de San Cristóbal con la menor inerte en brazos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la decisión ha sido adoptada en la jornada de este lunes, puesto que durante el fin de semana se prorrogó su detención para proseguir con la investigación de la causa, que ha dejado de estar bajo secreto de sumario.

El auto, al que ha tenido acceso laSexta, recoge que los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado miércoles 4 de marzo. Ese día, varias personas alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar a una mujer caminando descalza y desorientada por la zona de la parada de guaguas del Cruce de Hoya de la Plata. Lo más alertante era que entre sus brazos llevaba un bebé envuelto en una manta.

Los testigos se acercaron a preguntar a la mujer. Querían saber cómo estaba la niña y fue entonces cuando comprobaron que no respondía a estímulos. Avisaron al 112, que intentaron la reanimación cardiopulmonar tras comprobar que la bebé se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Aunque la menor fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Materno Infantil e intentaron reanimarla allí durante cerca de una hora, no pudieron hacer nada por la pequeña. Certificaron su muerte a las 22:54 horas del pasado miércoles.

La madre, que ahora ingresará en prisión, explicó a los agentes de la Policía Nacional que la niña se había caído al mar; aunque no pudo concretar cómo ocurrió. Más tarde, la misma relató que había ido con su hija a Maspalomas, que habían regresado por la tarde a la capital grancanaria. Se habría quedado en la zona de San Cristóbal, donde habría ahogado a la pequeña en un charco de agua marina formado entre las rocas. Desde allí, se fue a la ciudad.

