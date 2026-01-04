Desde el matrimonio igualitario al Erasmus: los hitos de la Unión Europea que la ciudadanía desconoce o no recuerda

Los detalles Durante estos 40 años se han implementado una serie de beneficios que ya forman parte de nuestro día a día, como movernos libremente entre países sin necesidad de pasaporte. "Los que somos muy mayores conocemos las dificultades que suponía", dice un hombre.

La ciudadanía española tiene dudas sobre la utilidad de la Unión Europea (UE) en los últimos 40 años. Sin embargo, muchos beneficios de la UE se han integrado en la vida diaria, como la libre circulación sin pasaporte y mejoras en infraestructuras y conexiones de transporte. La tarjeta sanitaria europea y la implementación del euro han sido cambios significativos. La UE ha fortalecido la economía y facilitado el trabajo y estudio en otros países, destacando el programa Erasmus. Además, ha avanzado en derechos, como la despenalización del aborto y el reconocimiento del matrimonio igualitario. Estos logros evidencian la relevancia de la UE.

La ciudadanía tiene muchas dudas sobre la Unión Europea y sus hitos estos últimos 40 años, tanto que si les preguntas si esta sirve para algo, muchos no saben qué contestar. Así lo ha podido confirmar laSexta saliendo a las calles españolas.

Eso sí, si le damos la vuelta, nos encontramos con una serie de beneficios que ya forman parte de nuestro día a día y que no vinculamos con la UE, como movernos libremente entre países sin necesidad de pasaporte.

Así, viajar no se hace tan complicado ni es esa odisea que era antes de 1986, cuando España no formaba parte de la UE. "Los que somos muy mayores conocemos las dificultades que suponía", dice un hombre.

En estos 40 años, se han mejorado las infraestructuras y conexiones en aeropuertos o en trenes de alta velocidad, entre otros.

El euro o la tarjeta sanitaria europea

"Puedes sacar la tarjeta sanitaria europea y te cubre en la mayor parte de Europa", dice una joven, señalando al ámbito sanitario en este territorio. Otro de los cambios que supuso un antes y un después fue la implementación del euro.

Aunque se ha escuchado mucho eso del "timo del euro", existen incógnitas cómo qué habría sido de España sin ese paraguas, por ejemplo, en la crisis financiera de 2008 o la crisis santiaria del Covid-19.

Además, los ciudadanos europeos forman parte de una unión comercial mucho más potente equiparándose a otras economías que hace 40 años parecían inalcanzables.

Los jóvenes alaban la facilidad de poder trabajar en otros países con pocas trabas burocráticas o realizar un intercambio estudiantil ya que sí, los estudios de los europeos valen por igual. Solo hace falta mencionar el éxito de los Erasmus, que nacieron en 1987, cuando 250 españoles vivieron durante un tiempo en otros países.

Una cifra que marca un gran contraste con la actualidad: en la última convocatoria, participaron 118.000 estudiantes y docentes.

En este contexto, ha avanzado la economía, a política e incluso nuestros derechos. Los de las mujeres con la despenalización del aborto o los del colectivo LGTBIQ+ con el reconocimiento del matrimonio igualitario en todos los estados miembro.

Con este resumen, la respuesta parece estar más clara y parece que estos 40 años sí han servido para algo.

