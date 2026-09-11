Una Diada contra "el odio" ultra: Cataluña vive su gran día en una celebración marcada por la irrupción de Aliança Catalana

Los detalles Partidarios de la formación xenófoba y de ultraderecha se enfrentaron con la izquierda independentista de la CUP en unas imágenes que preocupan a Salvador Illa: "No pongamos en peligro la convivencia".

La Diada de Cataluña se ha visto marcada por la tensión debido a la irrupción de Aliança Catalana, una formación independentista y de ultraderecha liderada por Silvia Orriols. En el Fossar de les Moreres, Orriols realizó un discurso desafiante, reclamando "derecho legítimo de propiedad" sobre Cataluña y pidiendo que quienes la han "ocupado ilegalmente" se retiren. La CUP, presente en el lugar, protagonizó enfrentamientos con los seguidores de Aliança Catalana, lo que llevó a la intervención de los Mossos. Salvador Illa, president de la Generalitat, pidió preservar la convivencia, mientras que líderes de Junts, ERC y Sumar abogaron por una Cataluña unida y sin odio.

La tensión ha vuelto a la Diada de Cataluña. A una jornada marcada por la irrupción de Aliança Catalana. Por una formación independentista, xenófoba y de ultraderecha que ha marcado la celebración catalana y los discursos de los diferentes partidos políticos.

Todo, por lo sucedido en el Fossar de les Moreres. Por lo sucedido en un lugar en el que la formación de Silvia Orriols se manifestó. "No hemos venido a ser políticamente correctos. Hemos venido a salvar Cataluña", afirmó la líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll realizó un discurso en el que llamaba a reclamar su "derecho legítimo de propiedad sobre estas tierras": "Quien las ha ocupado ilegalmente tiene que recular".

A pocos metros de distancia estaba la CUP. La izquierda independentista de la CUP. El enfrentamiento entre los partidarios de ambas formaciones no se hizo esperar, obligando a intervenir a los Mossos ante los gritos, empujones y peleas que se produjeron en el lugar.

Tras esas imágenes, Salvador Illa, president de la Generalitat, ha pedido "no poner en peligro la convivencia de Cataluña": "En nuestra casa, el odio no tiene cabida".

En Junts, Jordi Turull ha advertido de que el protagonismo en la Diada vaya para el pueblo catalán y no para los partidos: "No convirtamos la revuelta de la sonrisa en la revolución del odio".

En cuanto a ERC, Elisenda Alamany ha señalado al Govern por lo sucedido en la víspera de la Diada: "Gobernar Cataluña sin ambición hace al país más débil. Así surgen los reaccionarios, que quieren que nos enfrentemos como vimos en El Fossar".

Ernest Urtasun, de Sumar, ha reclamado una Cataluña "unida y cohesionada": "No permitiremos que ningún extremista venga a dar carnés de catalanidad en función del origen en nuestro país".

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