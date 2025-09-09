Preocupados por la 'fachaleria': Vox seduce a los más jóvenes y se convierte en el partido más votado entre los electores los de 18 a 24 años

Los datos Uno de cada cuatro jóvenes piensa votar a Vox en las próximas elecciones, según el CIS. Casi el mismo porcentaje que obtenemos de la suma de todos los votantes del PP y del PSOE. Además, son más ultras los chicos que las chicas, pues el 36,4% simpatiza con Abascal.

El estado de crispación actual por el que atraviesa la política y el Ejecutivo de Pedro Sánchez alimenta a los extremismos. Aprovechan la oportunidad para lanzar mensajes simples, basados en el miedo y que, cada vez más, compra con facilidad el electorado más joven. Y es que, según los últimos datos publicados por el CIS, sobre intención de voto, Vox es la fuerza más votada entre los jóvenes de 18 a 24 años. Una realidad en España que se está viendo hasta en las aulas. Son los profesores los que alertan de que están notando que, cuando se habla de determinados temas con los alumnos, es como si hubiéramos retrocedido décadas.

Por ello, son muchos los docentes que han lanzado un mensaje de emergencia, uno en el que explican cómo el discurso de ultraderecha de Vox está convenciendo a sus estudiantes. "Ha entrado por TikTok, por Instagram, por esos 'youtubers'", lamenta Fran Fernández, profesor de Geografía e Historia en Sevilla. Algo muy similar a lo que denuncia Rafa Vega, docente de Periodismo Político en EUSA, que añade que los chavales están "expuestos a micha información y muchas fake news". Es decir, que cada vez estamos más desinformados.

Por ello, dentro de sus aulas ven un retroceso en los comportamientos de los más jóvenes. "Comparten esos valores conservadores o reaccionarios que podrían tener las generaciones más mayores", llega a asegurar el sociólogo, profesor y director de Deustobvarómetro, Braulio Gómez.

El último CIS dejaba claro el viraje de los adolescentes y jóvenes en España. Y es que, uno de cada cuatro jóvenes piensa votar a VOX en las próximas elecciones. Concretamente, el 25,1%. Casi el mismo porcentaje que obtenemos de la suma de todos los votantes del PP y del PSOE juntos, que representan al 14,1% y al 12,9% respectivamente. Hablamos de chavales que tienen entre 18 y 24 años.

Unos porcentajes que ya se plasman en la realidad del día a día de los estudiantes. Según explica Fernández, "cuando empezamos a hablar de feminismo o de temas del colectivo LGTBIQ+ se sienten un poco atacados. Realmente, tienes que intentar indagar con ellos, poco a poco, para que ellos saquen lo que piensan". Pero, para ello, hay que darles herramientas que acaben con los bulos. "Para que ellos traten de detectar lo que es información, lo que son fake news y lo que es una manipulación", explica el profesor en Periodismo en EUSA.

Los hombres son más ultras

El barómetro del CIS en intención de voto del mes de julio también nos arroja otra realidad social: que ellos, los chicos jóvenes, son los más ultras.

Mientras que el 13,2% de las chicas de entre 18 y 24 años reconocen que van a votar a Vox cuando acudan a las urnas, la cifra sube hasta el 36,4% cuando se trata de chicos.

Ante ello, nos encontramos con profesoras como Isabel, que han ido un paso más allá para acabar con la radicalización de sus alumnos. Hasta el punto de llevarles a visitar el campo de concentración de Auschwitz, para que no tenga cabida el discurso xenófobo entre ellos. Una iniciativa de la que podremos saber más este viernes, pues laSexta Columna ha entrevistado a esta docente para entender un fenómeno que ellos han denominado como el de los 'fachavales'.