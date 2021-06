El Gobierno y otros partidos, como Ciudadanos, han exigido a Isabel Díaz Ayuso que explique por qué se preguntó si el rey firmará los indultos a los presos del procés. Lo han hecho después de que el PP haya intentado aclarar las palabras de la presidenta madrileña.

Desde la parte socialista del Ejecutivo consideran que la 'popular' "se equivocó y tiene que justificar por qué ha metido a la Jefatura del Estado en un momento en el que hay crispación política". Reyes Maroto ha recordado en 'RTVE' que "en una democracia consolidada como la nuestra, la figura del rey tiene unas funciones establecidas".

Respecto a la manifestación de Colón, cree que "no aporta ninguna solución" al momento en el que nos encontramos. Así las cosas, dice que al Gobierno de Pedro Sánchez le van a encontrar "trabajando en la reconciliación", y no en la confrontación, que es "lo que busca la derecha".

Ayuso ha puesto al rey en una posición muy difícil"

También se ha pronunciado el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que cree que las palabras de Ayuso son un "intento de mala fe o desconocimiento" porque al jefe del Estado "no le corresponde opinar sobre ello". En este sentido, cree que estas declaraciones pueden "erosionar la figura del rey".

Por su parte, el ministro Ábalos ha defendido que "el diálogo con Cataluña es la única forma sensata de defender el Estado". A su juicio, el PP "ha fracasado de nuevo en su intento de incendiar las calles" y Casado ha protagonizado "la foto de la vergüenza, escondido en una esquina para que no le abucheen". En este sentido, considera que la derecha "está dividida y hay dirigentes avergonzados por el juego que le hacen a Vox.

En Unidas Podemos creen que la presidenta madrileña ha puesto "al rey en una posición muy difícil". Así lo ha manifestado Jaume Asens en una entrevista en 'RNE' en la que ha apuntado que si el monarca "firma, para muchos ultras será un traidor", y si no lo hace, "sería inconstitucional y tendría que abdicar".

Supongo que Ayuso rectificará. No puede hacer esas declaraciones"

Inés Arrimadas también ha cargado duramente contra la líder del PP madrileño hablando de "error garrafal". "Supongo que Ayuso rectificará. No puede hacer esas declaraciones porque pueden llevar a la idea de que el rey no firmará o de que si firma es cómplice, y eso es mentira porque no puede elegirlo", ha agregado en declaraciones a 'Espejo Público'.

Así, la presidenta de Ciudadanos ha indicado que "Sánchez es el culpable de un atropello y humillación a los españoles" y es a él "a quien hay que señalar". Un posicionamiento similar al que han hecho desde el Partido Popular, que han tenido que rectificar las palabras de su presidenta después de la polémica generada.