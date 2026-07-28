Fuenlabrada carga contra el Gobierno de Ayuso por el centro de menores: denuncia que está aislado y no es apropiado

El contexto El Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Gobierno de Ayuso llevan enfrentados desde hace dos años por este asunto. El alcalde del municipio acusa a la Comunidad de Madrid de actuar "a sus espaldas".

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha expresado su indignación por la instalación de un centro de acogida de menores migrantes no acompañados en el municipio, decisión tomada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sin consultar al consistorio, según el alcalde Francisco Javier Ayala. El centro, ubicado en un espacio aislado, ha sido motivo de conflicto entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional durante dos años. Ayala critica el hacinamiento y la lejanía del núcleo urbano, mientras que los vecinos piden una solución que garantice el bienestar de los menores. Fuenlabrada planea acciones judiciales, aunque un juez ha respaldado al Ejecutivo de Ayuso.

El Ayunamiento de Fuenlabrada, en Madrid, ha trasladado su indignación por la instalación en el municipio de un centro de acogida de menores migrantes no acompañdos. Una decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que, según denuncia el alcalde, Francisco Javier Ayala, ha tomado de espaldas al Ayuntamiento.

Ayala asegura que el centro está en un espacio aislado, en medio de la nada, y que no es apropiado para poder integrar a los menores. Se trata del último centro de menores no acompañados abierto en la Comunidad de Madrid, por el que llevan enfrentados el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Gobierno de Ayuso desde hace dos años.

"Están que se tiran los trastos por cualquier cosa", señala una vecina, mientras que otra confiesa que "daría mucha vergüenza que ocurriera algo así cuando está el porvenir y el futuro de un montón de muchachos". Otra persona critica que en vez de intentar solucionar las cosas, se echen "los unos sobre los otros".

El alcalde de Fuenlabrada reprocha al Gobierno regional que hayan actuado "a sus espaldas". "Se actúa por parte de la Comunidad de Madrid al margen del Ayuntamiento, intentando perjudicar a los menores no acompañados y a Fuenlabrada", destaca.

Denuncia el hacinamiento del centro y lo alejado del núcleo urbano en el que se encuentra. "No puede estar en un polígono industrial", critica, añadiendo que a día de hoy todavía no tiene "ningún tipo de conocimiento de lo que allí se desarrolla".

Unas palabras, ciertas o no, pero que no se pueden contrastar porque la Comunidad de Madrid no ha querido atendernos.

"Deberían estar más centralizados. Si se tienen que reintegrar, ahí no se reintegran", destaca una vecina. Otra destaca que deberían ponerse de acuerdo para que pudiesen tener una buena vida, buena educación y un sitio donde estar. "Todo el mundo tiene derecho a estar bien y a vivir decentemente", recuerda.

Una guerra entre partidos en la que se olvidan de lo importante: el bienestar del menor. Aunque en Fuenlabrada tienen claro cuál será su próximo movimiento. "Judicialmente recurriremos, pero también denunciaremos", informa el alcalde.

Por ahora el juez ha dado la razón al Ejecutivo de Ayuso, zanjando que el centro es de su propiedad.

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