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Crisis migratoria

El Gobierno cifra entre 700 y 1.000 los menores que aún continúan en las calles de Ceuta

Los detalles En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Ángel Víctor Torres ha indicado que es "difícil responder" sobre cuántos menores quedan en las calles. "Entre 700 y 1.000", ha dicho.

Elma Saiz, Ángel víctor Torres, Óscar Puente y Diana Morant durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes, en el Palacio de la Moncloa en Madrid. Elma Saiz, Ángel víctor Torres, Óscar Puente y Diana Morant durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes, en el Palacio de la Moncloa en Madrid.Agencia EFE
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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cifrado este martes entre 700 y 1.000 los menores que aún continúan en las calles de Ceuta a raíz de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde la entrada masiva de migrantes de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro ha asegurado que "hay 2.048 niños filiados y atendidos". "No hay datos confusos. Es el total de todos. 1.612 llegaron a partir del 30 de julio", ha indicado. Así, ha indicado que es "difícil responder" sobre cuántos menores quedan en las calles. "Entre 700 y 1.000 menores pueden quedar en las calles", ha añadido.

De esta manera, ha señalado que el "90% de los niños ceutíes están escolarizados en Ceuta". Por ahora, ha dicho, hay "1.822 expedientes con triajes empezados" y ha asegurado que "se va a hacer todo lo que se tenga que hacer para acortarlo".

Según ha indicado, desde el 10 de agosto ha habido "más de 5.000 expulsiones". Además, ha dicho que los menores que no puedan retornar "serán reubicados en el territorio español".

Torres ha asegurado que el Gobierno tenía "tres prioridades: un nuevo espacio para los migrantes, evolución de los escolares a la normalidad y la agilización de expedientes". "Vamos a habilitar todos los espacios precisos para alcanzar cuanto antes la normalidad y que todos rememos en el mismo sentido para solucionar esto cuanto antes", ha dicho el ministro 45 días después de la entrada masiva.

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