Varios migrantes menores de edad en Ceuta habrían sido devueltos a Marruecos sin aplicar el procedimiento que marca la ley

Los detalles Según apunta 'elDiario.es', los militares habrían realizado redadas a varios grupos y luego la Guardia Civil les habría entregado a la fuerza a Marruecos. Todo, sin seguir los cauces legales que marca la normativa.

Según informa 'elDiario.es', varios menores migrantes habrían sido expulsados de Ceuta sin seguir el protocolo que establece la Ley de Extranjería y la Ley del Menor. La Fiscalía no ha podido supervisar estas acciones. Tres menores no acompañados fueron devueltos a Marruecos sin el debido procedimiento, tras ser detenidos en redadas militares y entregados por la Guardia Civil. Otro joven fue expulsado tras rescatar a una persona del mar. El Ministerio del Interior niega estas repatriaciones irregulares. La ley prohíbe retornos de menores sin procedimiento, recordando el caso de 2021 que terminó en condena para autoridades ceutíes.

Según informa 'elDiario.es', varios migrantes menores de edad habrían sido expulsados de Ceuta en contra del protocolo. Tal y como indica el medio, todo se habría hecho sin aplicar el procedimiento que ordena la Ley de Extranjería y la Ley del Menor y no se ha estudiado el caso de estos jóvenes. La Fiscalía, ante esto, ni ha podido supervisarlo.

Así lo ha compartido el medio, que señala que tres menores no acompañados han vuelto a Marruecos sin haber seguido procedimiento alguno. Los adolescentes expulsados, ya en su país, aseguran que se les detuvo en redadas de grupos de militares que vigilan Ceuta y que, posteriormente, la Guardia Civil les ha entregado a la fuerza al país vecino.

A ellos se suma otro joven, detenido después de lanzarse al mar para tratar de salvar a una persona que pedía auxilio. Tras el rescate, le expulsaron como si acabara de entrar en España cuando había llegado un mes antes.

El medio indica que en una de las repatriaciones un joven pudo escapar a la carrera del vehículo que le iba a trasladar a la puerta para retornarle a Marruecos. Desde el agua, imploró no ser repatriado a los agentes que esperaban en la orilla.

Desde el Ministerio del Interior, según afirma 'elDiario.es', se niega que se estén realizando repatriaciones o devoluciones sin procedimiento y rechaza que la Guardia Civil esté realizándolos.

La ley indica que cualquier retorno de menores sin procedimiento es ilegal, algo que quedó claro con lo sucedido en Ceuta en 2021 y que, cuatro años después, acabó con una condena por prevaricación para la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y para Mabel Deu, exvicepresidenta ceutí.

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