Mañueco es investido presidente de Castilla y León tras comprar la prioridad nacional de Vox como la "asignación justa de recursos"

Los detalles El líder del PP en Castilla y León defiende su pacto con Vox, asegurando que los criterios de la prioridad nacional son los que "se vienen aplicando en todos los territorios de España desde hace mucho tiempo".

Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido presidente de Castilla y León tras un acuerdo con Vox, sumando 47 procuradores, superando la mayoría absoluta. Durante el debate, Mañueco adoptó los postulados de Vox, enfatizando la "prioridad nacional" y la asignación justa de recursos según el arraigo de los beneficiarios. Destacó tres criterios: cumplir el ordenamiento jurídico, mantener servicios públicos esenciales y no limitar derechos consolidados. El pacto con Vox incluye la vicepresidencia y tres consejerías. Mañueco busca un gobierno de "acción" con 19 ejes y 324 medidas, enfocándose en la innovación y mejoras en infraestructuras y prevención de incendios.

Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto a ser investido este martes como presidente de Castilla y León gracias al acuerdo de gobierno con Vox, con el que suma un total de 47 procuradores, cinco más de los necesarios para tener la mayoría absoluta.

El debate de investidura ha comenzado a las 12:00 horas y Mañueco ha podido dar un discurso sin límite de tiempo, en el que ha asumido los postulados de Vox, asegurando que "la prioridad nacional es algo fácil de entender" porque consiste en una "asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra".

"Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender. Quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León", ha esgrimido, añadiendo que su aplicación se hará cumpliendo "tres estrictos criterios".

El primero, dijo, será cumplir "de manera escrupulosa" el "ordenamiento jurídico", el segundo "restando de manera general los servicios públicos esenciales", y en tercer lugar "excluyendo cualquier tipo de limitación o retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra comunidad".

"Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada", ha reclamado. En este sentido, ha recordado que son unos criterios "que se vienen aplicando en todos los territorios de España desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo".

El líder del PP en Castilla y León pactó con la formación de ultraderecha darle la vicepresidencia primera y tres consejerías: la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Además, en las Cortes, tendrá la vicepresidencia primera y una secretaría.

Iniciativas para esta legislatura

En su intervención, Mañueco ha solicitado con "humildad" e "ilusión" el apoyo de los partidos para ser investido presidente de nuevo y así seguir siendo un Gobierno de "acción", ya que gobernar es "algo que más que administrar", es "liderar y hacerlo con las ideas claras".

Ha asegurado además que, junto al portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, dio cuenta "con absoluta transparencia" del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para formar gobierno en esta comunidad autónoma. Así, ha desgranado el acuerdo, que está compuesto por 19 ejes y 324 medidas detalladas con plazos de ejecución a lo largo de los 62 folios.

El presidente en funciones de Castilla y León ha destacado que su programa "busca seguir avanzando en la agenda de progreso en que nos encontramos hacia un futuro mejor" para esta tierra y que se va a sustentar en "dos grandes pilares": "Seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora" y "consolidarla como una tierra atractiva para vivir y para trabajar".

Ha incidido también en la reclamación al Gobierno de España de varias medidas relativas a las infraestructuras autonómicas y ha pedido a los grupos parlamentarios presentar "una posición acordada ante estas importantes reclamaciones para nuestra tierra", entre ellas peticiones relacionadas con las redes ferroviarias.

En lo que respecta a los incendios, se ha comprometido a "conseguir unos montes mejor preparados frente a los incendios" y anunciando "cambios legales y más medios" para reforzar el sector forestal y el operativo contra incendios.

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