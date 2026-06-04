Moncloa respalda a la directora de la Guardia Civil y niega que Leire Díez influyera en ella

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), habla con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

Los detalles Fuentes de Moncloa en conversación con laSexta muestran su apoyo a la directora de la Guardia Civil. Dicen en el Gobierno que nunca ha abierto una información reservada a los agentes de la UCO a petición de Leire Díez, que los encuentros fueron de "caracter personal" porque se conocían de años antes.

El sumario de la trama Leire Díez revela una conexión clave entre la fontanera del PSOE y Mercedes González, directora de la Guardia Civil. A pesar de que González borró su chat con Díez, se encontraron mensajes en el móvil de Leire sobre sus reuniones, al menos tres entre septiembre de 2024 y abril de 2025. En un encuentro, Díez habría solicitado una investigación interna contra la UCO por filtraciones, activada en mayo de 2025. Fuentes de Moncloa apoyan a González, afirmando que nunca abrió investigaciones a petición de Díez y que sus reuniones fueron personales. Marlaska defiende la honestidad de González y niega intromisiones en la UCO.

El sumario de la trama Leire Díez, al que ha tenido acceso laSexta, ha revelado una relación importante para la investigación entre la fontanera del PSOE y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Los investigadores exponen que, aunque la directora de la benemérita activó el borrado del chat con Díez, se hallaron mensajes en el móvil de Leire en los que hablaban de sus reuniones. Según esta información, fueron al menos tres entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

En uno de estos encuentros, la fontanera habría pedido una investigación interna contra la UCO por las filtraciones, que se habría activado en mayo de 2025.

Fuentes de Moncloa en conversación con laSexta muestran su apoyo a la directora de la Guardia Civil. Dicen en el Gobierno que nunca ha abierto una información reservada a los agentes de la UCO a petición de Leire Díez.

Asimismo, insisten en que siempre se ha defendido el trabajo de la UCO, tandto por la propia Mercedes González como por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Y añaden que nunca ha habido una reunión entre González y Leire Díez en la sede de la Guardia Civil. Señalan además que ambas se conocen de hace tiempo y que, aunque no son "amigas del alma", tuvieron encuentros de carácter personal.

También explican que los encuentros de Díez y González fueron "de carácter personal" y que la fontanera le trasladó su teoría sobre la conspiración contra el Gobierno, a la que ella no habría dado verosimilitud.

Marlaska defiende a González y niega conocer presiones sobre la UCO

Este jueves el ministro Marlaska ha explicado que no ha tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO, y ha defendido la "plena honestidad" de la directora del cuerpo, Mercedes González.

"Vuelvo a decir que no he conocido, y si las hubiera conocido no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil", ha dicho Marlaska a su llegada al Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea en Luxemburgo.

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