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"A mí la fontanería se me da muy bien": la frase que Leire Díez escribió a Sandro Rosell en una conversación de WhatsApp

El contexto En junio del pasado año la exmilitante socialista dio una surrealista rueda de prensa para dar explicaciones en la que defendió que es "periodista" y que concluyó con un rotundo: "Ni fontanera ni cobarde".

Imagen de archivo de Leire Díez.Imagen de archivo de Leire Díez.Agencia EFE

La exmilitante socialista Leire Díez reconoció en una conversación de WhatsApp del 19 de junio de 2024 que a ella la "fontanería" se le daba "muy bien". "A mí la fontanería se me da muy bien", es la frase textual que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye en un atestado de la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una supuesta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez.

Según el atestado, al que ha tenido acceso laSexta, Leire Díez dijo esa frase en conversación con el expresidente del Barcelona C. F. Sandro Rosell. "Siempre voy a estar con las personas que construyen. Y voy a estar a vuestro lado, en lo que ahora es importante, pero también en los nuevos proyectos. Y a mí la fontanería se me da muy bien", decía Díez.

Si bien la Guardia Civil no identifica cuál es "la actividad que Leire pretendía desarrollar y en la que de alguna forma participaría Rosell", considera "significativo" el texto de respuesta de la exmilitante socialista al empresario tras una reunión entre ambos y Santos Cerdán, "con posterioridad a la activación de la operativa analizada", según ha apuntado Europa Press.

Tras dicho encuentro, Díez le escribió a Rosell para decirle que había sido "un placer" conocerle y para mostrarle su "absoluto compromiso" en ayudarle con sus problemas judiciales. "Tú y Santos me parecisteis cojonudos", respondió el empresario, para añadir: "En cuanto nuestro hombre tenga la info, vuelvo a Madrid y vemos qué hacemos".

Tras el "ni fontanera ni cobarde"

El caso saltó por los aires en mayo del año pasado cuando se conoció unos audios en los que se escuchaba cómo Díez maniobraba para buscar trapos sucios del teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Su respuesta a esos audios fue convocar en junio del pasado año una surrealista rueda de prensa para dar explicaciones.

"Soy periodista. Porque creo que se puede ser socialista y periodista", afirmó entonces. Su argumento era que se trataba de un reportaje de investigación: "Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro. En resumen, lo que se conoce como una tarea de periodismo de investigación". Esa rueda de prensa, además, la concluyó con un rotundo: "Ni fontanera ni cobarde".

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