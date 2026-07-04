Aumentan a 2.954 los muertos y a 16.595 los heridos por los potentes terremotos registrados en Venezuela

Los detalles El último balance del Gobierno de Delcy Rodríguez eleva a casi 3.000 los fallecidos por los seísmos, de magnitud 7,5 y de 7,2 y con apenas 39 segundos de diferencia entre ambos. Entre las víctimas, 34 españoles.

Venezuela ha elevado a 2.954 el número de muertos y a 16.592 el de heridos en el último balance oficial de víctimas a causa de los potentes terremotos registrados en el país de hace una semana. Los seísmos, de magnitud 7,5 y 7,2, han causado además importantes daños en más de 800 edificios.

Entre las víctimas, además, hay 16.389 personas que han perdido sus casas según cuentan las autoridades del país. Además, han informado de que se ha atendido a 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas y repartido más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.

En este momento, hay desplegados más de 3.300 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que hay que añadir además cerca de 900 réplicas según las informaciones del Gobierno que preside Delcy Rodríguez.

"Reconocemos la valiosa entrega de las delegaciones extranjeras que se sumaron a nuestras operaciones de rescate", ha destacado la presidenta del país caribeño.

Hay 34 españoles entre los muertos

En cuanto a los españoles fallecidos en los terremotos, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a laSexta que el número de muertos se ha elevado a 34. La cartera dirigida por José Manuel Albares ha afirmado que son 140 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros.

"Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen", han recalcado las fuentes.

Los terremotos tuvieron lugar el 25 y apenas hubo 39 segundos de diferencia entre ambos. Según la presidenta de Venezuela, el Servicio Geológico de EEUU, en base en una estimación con modelos automáticos, estimó que podría haber entre 10.000 y 100.000 muertos.

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