La guerra de los currículums continúa: el PP insta al PSOE "a hacer con sus dirigentes lo que le ha exigido a Noelia Núñez"

Nunca un currículum dio tanto que hablar. El falseo de datos de la exdiputada del Partido PopularNoelia Núñez y su posterior dimisión han generado una gran polémica en la actualidad política.

Para el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, este caso "ya forma parte del pasado" y ahora se pregunta "si el PSOE está dispuesto a hacer con sus dirigentes lo que le ha exigido a Noelia", es decir, abandonar todos sus cargos.

Por su parte, Núñez aseguraba que está "asumiendo todo, sobre todo desde el punto de vista personal". "Han sido horas y días duros y complicados. He leído barbaridades de mí. Cuando uno está en política se prepara, pero la familia no. Lo he pasado mal por ellos, pero están orgullosos de mí y de lo que he hecho, que haya asumido mi responsabilidad", aseguró la 'expopular'.

La portavoz de la CEF del PSOE, Montse Mínguez, ha revelado que, tras el escándalo y antes de que vengan los lamentos, el PP estaría "modificando sus currículums". El partido habría borrado de su web un máster del vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, adelanta eldiario.es.

Pese a que Domínguez expresó que sintió una "gran llamada" del marketing y aún queda rastro en internet de este supuesto título, el CV de Núñez podría haberles puesto contra las cuerdas. Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno también se ha hecho eco de la noticia y ha destacado en una entrevista en El Mundo que debería ser "obligatorio declarar la formación que uno tiene y acreditarla".

Tras la dimisión de la que fuera diputada y responsable del Ayuntamiento de Fuenlabrada, la portavoz del PP, Ester Muñoz, definía en El Debate lo ocurrido como "una cacería brutal de Puente mezclada con machismo". El ministro de Transportes indica que solo puso "un tuit" y que entonces "fluyó la información".