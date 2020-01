Gabriel Rufián ha criticado a Quim Torra por decir que si es inhabilitado en firme, "habría elecciones". El portavoz de ERC en el Congreso ha dicho que le resulta curioso que después de aprobar unos presupuestos y tras "muchas negociaciones", vaya a convocar elecciones.

"Resulta curioso, pero es una potestad del president de la Generalitat. Si al final lo decide, día y hora", ha asegurado el diputado de Esquerra.

Es la segunda vez en las últimas horas que Rufián se dirige a Torra con reproches. Este martes, después de que JxCat, Cs y PPC sumaran sus votos en la Mesa del Parlament para sacar adelante la tramitación de los presupuestos de la cámara catalana, sin un acuerdo con ERC, el dirigente republicano escribió en Twitter.

Rufián decía. "Desde el respeto al espacio convergente y a su debate interno, habiendo pactado ya la Diputación de Barcelona con el PSC y los presupuestos del Parlament con el PP y con Cs... llegado el momento, ¿con quién pactarán la Presidencia de la Generalitat?", se preguntó Rufián.

Rifirrafe entre socios

Este miércoles Torra le ha replicado y le ha asegurado que no se plantea "nunca" pactar la Presidencia de la Generalitat "con nadie que no sea un partido independentista".

Torra ha reprochado a Rufián que defina a JxCat como "espacio convergente" porque eso es "situarse en escenarios un poco antiguos": "Yo no he sido nunca de Convergència", ha señalado en declaraciones a Ràdio 4.

Torra: "He sido presidente porque me votar JxCat,y ERC y con la abstención de la CUP. Otros no lo pueden decir.

"El señor Rufián hace muchos tuits, unos más afortunados y otros no tanto", ha dejado caer el presidente de la Generalitat antes de subrayar que no entra en sus planes formar un Govern con fuerzas que no sean independentistas.

"Si estoy diciendo que quiero la fuerza de la unidad independentista para ir más fuertes a Madrid, ¿cómo quiere que yo me plantee nunca pactar con nadie que no sea un partido independentista? Yo no, he sido muy coherente, soy presidente porque me votaron JxCat y ERC, con la abstención de la CUP. Otros no lo pueden decir", ha zanjado

Torra asume las elecciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado que si una sentencia firme del Tribunal Supremo le inhabilita como presidente y el Parlament acata esa sentencia "habría elecciones", aunque él ha defendido que esperará a que la Cámara se pronuncie al respecto.

"Si el Parlament de Catalunya llegase a ese momento de desautorizarme, seguramente estaríamos unos meses en funciones y habría elecciones", ha explicado en una entrevista a Ràdio 4.

La Ley de Presidencia establece que el president del Parlament debe proponer un nuevo president en 10 días.

Pese a que la ley de Presidencia de la Generalitat establece que el presidente del Parlament debe proponer a un nuevo presidente del Ejecutivo en el plazo de 10 días en caso de condena penal firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, Torra ha subrayado que exigiría el pronunciamiento de la Cámara sobre su cese: "Yo seguiría pidiendo que el Parlament se pronunciase y acataría lo que dijese el Parlament".

ERC quiere acabar la legislatura

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, hace unos días se mostró partidario de que el Parlament votara a un nuevo presidente de la Generalitat si la inhabilitación de Quim Torra es firme y no concurrir a elecciones, ya que ha asegurado que su voluntad es la de acabar la legislatura.

"Si hay una inhabilitación firme no se pueden convocar elecciones. Lo que tiene que hacer el Parlament es elegir a un nuevo presidente", fueron sus declaraciones a Catalunya Ràdio.