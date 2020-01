Gabriel Rufián afirma que el acuerdo entre PSOE y ERC "es un inicio" para que los partidos traten de acercar posturas en unos fines que son "antagónicos". Y para ellos, considera que es necesario "romper bloques".

Para el portavoz de ERC, el "no a todo" o el "cuanto peor, mejor" tienen su origen en "el peor eslogan de la historia de los eslóganes", que no es otro que el "España nos roba".

Rufián afirma que ese eslogan es "falaz" y es "nefasto" porque "no sirve absolutamente para nada". "A mí no me roba una señora de Malasaña o de Lavapiés que cobra la misma pensión que mi abuela de Singuerlín", recalca.

Por eso, ha querido destacar algunos casos como los de "Rato, Bárcenas, Pujol y Millet" para dejar claro que "da igual la bandera que lleven". La bancada del PP no ha tardado en reaccionar al grito de "ERES, ERES", antes de que Rufián cerrara con un rotundo mensaje: "Si les cabrea tanto, es que es bueno".

"Si no hay mesa, no hay legislatura"

ERC se abstendrá a la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado Gabriel Rufián desde la tribuna del Congreso, al tiempo que ha anunciado la creación de comisiones de seguimiento para supervisar el cumplimiento de lo acordado entre su formación y el PSOE.

Rufián ha insistido en que "si no hay mesa de diálogo, no hay legislatura" y ha recordado que "ERC ya lo ha hecho antes en defensa de los derechos sociales, civiles y nacionales".