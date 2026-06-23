El abogado de Ábalos confirma que recurrirán la condena al Constitucional: "No esperábamos una resolución tan extremadamente dura"

Marino Turiel, letrado del exministro de Transportes, asegura que "se han vulnerado los derechos de Ábalos desde la instrucción". Además, critica que Aldama no pise la cárcel, ya que "no ha aportado lo que la sala dice que ha aportado".

José Luis Ábalos recurrirá su condena. Así lo ha anunciado su abogado, Marino Turiel, en Al Rojo Vivo, donde ha detallado que, la contundente sentencia del Tribunal Supremo, han decidido "acudir al Constitucional y a la Justicia europea".

Una condena a 24 años de cárcel que ha dejado "impactado" a Ábalos según su abogado. "No nos esperábamos una resolución tan extremadamente dura", relata Turiel. "Pensábamos que se iba a absolver de forma mayoritaria los temas de contratación", argumenta el letrado del exministro de Transportes en su entrevista con Antonio García Ferreras.

Además, Turiel expone que, desde su punto de vista, "se han vulnerado los derechos de Ábalos desde la instrucción, cuando se le obligó a declarar a un abogado que él no quería".

Pero a Ábalos y a su defensa no solo les ha chocado su condena, pues también lo ha hecho ver que el comisionista Víctor de Aldama no pisará la prisión: "Aldama no ha aportado lo que la sala dice que ha aportado y contradice lo que dice la UCO".

"Es un aviso a navegantes, pero no es tan positivo, se está diciendo que siempre que tengas un ministro al que delatar, vas a salir estupendamente del procedimiento", concluye Marino Turiel, abogado de José Luis Ábalos, en Al Rojo Vivo.

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