Ahora

Entrevista en ARV

El abogado de Ábalos confirma que recurrirán la condena al Constitucional: "No esperábamos una resolución tan extremadamente dura"

Marino Turiel, letrado del exministro de Transportes, asegura que "se han vulnerado los derechos de Ábalos desde la instrucción". Además, critica que Aldama no pise la cárcel, ya que "no ha aportado lo que la sala dice que ha aportado".

El abogado de Ábalos confirma que recurrirán la condena al Constitucional: "No esperábamos una resolución tan extremadamente dura"

José Luis Ábalos recurrirá su condena. Así lo ha anunciado su abogado, Marino Turiel, en Al Rojo Vivo, donde ha detallado que, la contundente sentencia del Tribunal Supremo, han decidido "acudir al Constitucional y a la Justicia europea".

Una condena a 24 años de cárcel que ha dejado "impactado" a Ábalos según su abogado. "No nos esperábamos una resolución tan extremadamente dura", relata Turiel. "Pensábamos que se iba a absolver de forma mayoritaria los temas de contratación", argumenta el letrado del exministro de Transportes en su entrevista con Antonio García Ferreras.

Además, Turiel expone que, desde su punto de vista, "se han vulnerado los derechos de Ábalos desde la instrucción, cuando se le obligó a declarar a un abogado que él no quería".

Pero a Ábalos y a su defensa no solo les ha chocado su condena, pues también lo ha hecho ver que el comisionista Víctor de Aldama no pisará la prisión: "Aldama no ha aportado lo que la sala dice que ha aportado y contradice lo que dice la UCO".

"Es un aviso a navegantes, pero no es tan positivo, se está diciendo que siempre que tengas un ministro al que delatar, vas a salir estupendamente del procedimiento", concluye Marino Turiel, abogado de José Luis Ábalos, en Al Rojo Vivo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El futuro de Ábalos y Koldo en prisión: el exministro no saldrá hasta mayo de 2042 y su exasesor podría tener permisos a finales de agosto de 2029
  2. La UCO relaciona al PNV con el caso Leire por el rescate de Tubos Reunidos: la trama mantuvo una reunión con Ortuzar
  3. La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Soria en una investigación por blanqueo de capitales y organización criminal
  4. Primera ola de calor del verano: este martes podría convertirse en el 23 de junio más caluroso de la historia
  5. El fiasco del estanque reflectante de Washington: Trump lo achaca a "actos vandálicos" y amenaza con penas de cárcel
  6. "Errores, negligencias y malas decisiones": el Gobierno francés admite que "la cadena de protección falló" en el 'caso Lyhanna'