La Fiscalía recurre por "prematuro" el tercer grado al exdirigente etarra Henri Parot

El contexto Hace días, el Gobierno Vasco acordó la progresión a tercer grado penitenciario del etarra responsable del atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido por "prematuro" el tercer grado penitenciario que concedió el Gobierno vasco al exdirigente etarra Henri Parot, responsable del atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que ingresó en prisión en 1990 en cumplimiento de una condena acumulada de 40 años.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado recurso ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria contra la resolución de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco que acordó la progresión a tercer grado penitenciario de Henri Parot, al considerar que dicha decisión resulta prematura en el momento actual y no se ajusta plenamente a los criterios legales que rigen la clasificación penitenciaria.

En su escrito, según informa la agencia EFE, la Fiscalía, que reclama la suspensión cautelar del tercer grado a la espera de que se resuelva el recurso, reconoce la evolución favorable del interno durante el cumplimiento de la condena, así como el correcto desarrollo de la modalidad flexible prevista en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que ya le fue aplicado, la ausencia de incidencias y la existencia de apoyo social y familiar.

No obstante, sostiene que el tiempo transcurrido desde la aplicación de dicho régimen es todavía insuficiente para considerar plenamente consolidados los factores que permitirían acceder al régimen de semilibertad propio del tercer grado, ha informado este miércoles la Fiscalía de la Audiencia Nacional en una nota de prensa.

El recurso subraya que la clasificación penitenciaria debe basarse en una valoración individualizada y global de todas las circunstancias concurrentes, incluyendo la evolución tratamental, el historial delictivo y el pronóstico de reinserción social.

En este sentido, la Fiscalía recuerda la extraordinaria gravedad de los delitos por los que fue condenado Henri Parot, relacionados con su integración en la organización terrorista ETA y con múltiples acciones terroristas que causaron la muerte de un alto número de personas, además de numerosos heridos.

La Fiscalía considera que la actual situación de cumplimiento mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permite continuar observando la evolución del penado y consolidar los avances apreciados sin necesidad de anticipar en este momento el acceso al tercer grado.

Henri Parot ya disfrutaba desde el pasado año del régimen de semilibertad del artículo 100.2, que le ha permitido durante este período salir de la prisión de lunes a viernes para tareas de voluntariado con la obligación de volver a dormir en la cárcel.

El exdirigente de ETA también disfrutó de un permiso penitenciario de seis días el pasado año avalado por el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional, que tuvo en cuenta una misiva del preso dirigida a la Junta de Tratamiento en la que reiteraba su rechazo a "todas las violencias" y señalaba que a sus 67 años, 35 de ellos encarcelado, consideraba necesario "reconocer el sufrimiento ocasionado y tratar en la medida de lo posible de repararlo".

El juez destacó entonces que el penado había superado las tres cuartas partes de condena, tenía una evolución favorable en la que no constaban sanciones y participaba en actividades programadas penitenciarias, además de haber disfrutado con anterioridad de dos permisos de salida de dos días sin ninguna incidencia y valorar que el riesgo de fuga es muy bajo.

Su detención en Sevilla en 1990 supuso un relevante golpe en la lucha contra ETA porque ostentaba la jefatura de los comandos itinerantes o Argala, que llevaban actuando durante 12 años y habían cometido una veintena de atentados con casi 40 muertos y más de 200 heridos.

Además, dio nombre en 2006 a la llamada doctrina Parot con la que el Tribunal Supremo dio respuesta a un recurso de este preso que supuso el alargamiento de la estancia en prisión de los terroristas. Siete años después, en octubre de 2013, la justicia europea la anuló y fueron excarcelados 63 etarras.

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