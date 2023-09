La Fiscalía ha solicitado al instructor del 'procés', el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, que reactive la euroordencontra el exconsejero catalán Lluís Puig,procesado por desobediencia y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

En un escrito de este mismo martes, al que ha tenido acceso laSexta, los fiscales del 'procés' -Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal- piden igualmente reactivar la orden de busca y captura internacional"por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición". Llarena dejó sin efecto estas órdenes de detención al revisar el procesamiento de los prófugos del 1-O debido a la entrada en vigor de la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación.

En el caso de Puig, el instructor estaba pendiente de dos cosas. En primer lugar, la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial que planteó para determinar el alcance de las euroórdenes (OEDEs) después de que los jueces belgas se negaran a entregar al exconsejero.

Este asunto quedó resuelto el pasado 31 de enero, cuando el TJUE fijó que las autoridades judiciales que reciban las OEDEs no pueden negarse a ejecutarlas en base a presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España. En segundo lugar, el magistrado del TS estaba a la espera de que sus nuevos autos de procesamiento -que en el caso de Puig supusieron cambiar la sedición por desobediencia- fueran firmes.

El Supremo avaló el criterio de Llarena a mediados de junio, por lo que desde entonces la Fiscalía podía haber dado este paso. No obstante, las fuentes consultadas señalan que el Ministerio Público esperaba también a que el TGUE fallara sobre la inmunidad europarlamentaria del expresident Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, aunque no afectara a Puig -por no ser miembro de la Eurocámara-, algo que hizo el pasado julio.