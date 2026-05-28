"Hay que destruir el procedimiento": los trabajos de "limpieza" de Leire Díez contra la jueza del caso del hermano de Sánchez

Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el caso ‘Leire Díez’, a 17 de noviembre de 2025

Los detalles El auto de Santiago Pedraz para que la UCO entrara en Ferraz revela los trabajos de la fontanera del PSOE Leire Díez para desactivar las causas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno. Trabajos que en el caso del hermano de Sánchez no dieron frutos. El juicio por su contratación comienza hoy.

Leire Díez, exmilitante del PSOE, intentó desactivar la causa sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz. Según el auto del juez Santiago Pedraz, Díez buscó desacreditar a la jueza del caso mediante denuncias infundadas y contó con apoyo financiero de otros investigados. Se documentó un pago de 4.000 euros mensuales a Díez con fondos del partido. Sin éxito en sus intentos, el juicio por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, que involucra a David Sánchez y otros, comienza el 28 de mayo en Badajoz.

Desactivar la causa sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz estaba entre los múltiples objetivos de la exmilitante del PSOE Leire Díez.

"Hay que destruir el procedimiento", afirmaba la fontanera del PSOE en una de las conversaciones que recoge el auto que permitía al entrada este miércoles de la UCO en la sede nacional de los socialistas. Según ese auto del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, parte de esas actuaciones consistían en desacreditar a la jueza que investigaba el caso, Beatriz Biedma.

Y recuerda el auto que "se dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción de la causa en la que está imputado David Sánchez". Para ello, Pedraz sostiene que "Leire Díez habría contado con el impulso y/o soporte intelectual y/o financiero del resto de investigados". Así, el auto recoge el pago de 4.000 euros mensuales "con cargo a fondos del partido" a la fontanera socialista y la participación de Gaspar Zarrías, Ismael Oliver, Jacobo Teijelo con cuyas sociedades se habrían articulado pagos para no revelar el ordenante.

Finalmente los intentos de la trama de desactivar la causa no habrían tenido éxito. El juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, arranca este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz, con las cuestiones previas.

Un juicio dirimirá durante la próxima semana si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo.

Será el próximo jueves, 4 de junio, cuando está previsto que declaren ante el juez Emilio Serrano los 11 investigados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

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