El número de personas que se contagia a diario en España no para de subir, alcanzando en las últimas 24 horas los 3.349 casos. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y portavoz de Sanidad, ha sido claro: "Las cosas no van bien".

En un intento por buscar referentes de los españoles que ayuden a lanzar un mensaje de concienciación y que fomenten el respeto a las medidas que decretan las autoridades, Simón ha pedido la colaboración de los 'influencers', personas que acumulan millones de seguidores en las redes sociales y que para muchos jóvenes suponen un ejemplo. Una estrategia que ya empleó Salvador Illa con los deportistas.

En la rueda de prensa que organiza cada jueves para explicar la evolución de la pandemia en el país, ha explicado que "hay muchos 'influencers' con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia", ha explicado.

Con este llamamiento, el portavoz de Sanidad cree que se debería de dar más peso a quienes "interpreten" este virus y su peligrosidad de manera correcta, y no a quienes se lo toman a la ligera. "Podrían ayudar a que las medidas de prevención y control se implementen correctamente", ha añadido.

Se detectan más casos

Fernando Simón ha vuelto a contar que el hecho de que cada día se notifiquen más casos tiene que ver con la gran labor de detección que se hace por parte de las autoridades. De hecho, ha explicado que cada día se realizan unas 60.000 PCR en el país.

No obstante, ha querido dejar claro que "las cosas no van bien": "Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Que detectemos mucho no implica que no haya transmisión, que está siendo importante". También ha recordado que el aumento de la transmisión supone directamente un aumento en el número de hospitalizados.

El objetivo Simón lo fija entonces en "controlar la transmisión", sobre todo, de los más jóvenes. "No podemos dejar que esto siga, No vale decir que como soy joven, no voy a sufrir y no va a pasar nada".

Preocupan los brotes del ocio nocturno

Fernando Simón ha querido poner en valor el esfuerzo de trabajadores y empresarios del sector agrícola por controlar los brotes que surgían entre los temporeros. "Han hecho un esfuerzo muy grande para controlar el impacto y se ha conseguido reducir la transmisión comunitaria donde había brotes asociados a ese entorno".

Por el contrario, ha querido insistir, los brotes relacionados con el ocio nocturno no se han controlado igual. "Hay que concienciar a la gente de lo que hay que hacer, hay maneras alternativas". "No podemos permitir que esto se nos vuelva a escapar", ha zanjado Simón.