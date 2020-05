Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha alertado en una comparecencia desde La Moncloa del riesgo que existe en el uso de guantes "si no se hace muy bien".

"Mientras los llevamos puestos, es como si no lo lleváramos. Si nos tocamos la cara con los guantes sucios, es lo mismo que tocársela con las manos sin guantes. Por eso, el uso de guantes debería hacerse con mucha prudencia, siendo muy conscientes de lo que estamos haciendo y disponiendo de ellos correctamente en el momento que haya que hacerlo", ha afirmado Simón, quien defiende que para evitar el contagio hay que centrarse en "mantener una distancia" con los demás y "cuando no sea posible, en el uso de mascarillas".

En este sentido, para Simón, los elementos más importantes que evitan contraer el coronavirus son mantener una distancia con las personas, así como "el lavado de manos".

El contagio por tocar objetos

En lo referente a la posibilidad de contagiarse por los objetos, el experto en Sanidad ha señalado que "es verdad que de los mecanismos de transmisión del coronavirus, este no es considerado el efecto principal" y ha explicado que este contagio se produce "a través del contacto con objetos que se pueden contaminar con las gotas gruesas que salen de la boca al hablar, al toser, al estornudar y que pueden depositarse en estos objetos"

Por eso, Simón ha insistido en la importancia de mantener la distancia. "Una vez que se mantiene la distancia, el segundo elemento de transmisión que podría ser más importante sería la transmisión al tocar superficies. Es difícil de valorar cuál ha sido el mecanismo real de transmisión. No se ha podido demostrar, lo que no quiere decir que no exista", ha indicado.

"Es un factor de riesgo menor que la transmisión por las gotas entre personas, pero el efecto se ha demostrado en otras patologías similares y probablemente existe", ha afirmado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, defendiendo que, "en todo caso, hay que tener mucha prudencia". "Hasta que no se demuestre lo contrario, es uno de los mecanismos de transmisión de este tipo de enfermedades", ha manifestado.