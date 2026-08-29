Ceuta marca el arranque del nuevo curso político: Feijóo acusa al Gobierno de llegar tarde y el Ejecutivo le reprocha al PP alimentar la crisis

Los detalles El líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado explicaciones al Gobierno sobre lo ocurrido durante la llegada masiva de migrantes y apunta directamente a las contradicciones entre ministros.

El inicio del nuevo curso político en España se centra en la crisis migratoria de Ceuta, con Gobierno y oposición enfrentados. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha criticado al Ejecutivo por su reacción tardía ante la llegada masiva de migrantes, señalando contradicciones entre ministros. Feijóo acusa al Gobierno de desatender Ceuta durante las vacaciones y de retrasar una respuesta coordinada. Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, niega previsión de los hechos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, había sugerido lo contrario. El Gobierno acusa al PP de usar la crisis para obtener rédito político.

El nuevo curso político ya ha arrancado y lo hace con un asunto convertido en epicentro del debate: la crisis migratoria de Ceuta. Con las vacaciones ya atrás, Gobierno y oposición vuelven a medir sus fuerzas con la mirada puesta en una situación que sigue generando tensión y, también, reproches cruzados.

Por su parte, el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ha calentado motores antes del nuevo curso, que se presenta especialmente intenso por la gran cita electoral. En su intervención este sábado, ha reclamado explicaciones al Gobierno sobre lo ocurrido durante la llegada masiva de migrantes y apunta directamente a las contradicciones entre ministros. Los españoles "tienen derecho a saber toda la verdad. Los ministros del Gobierno se contradicen entre ellos", ha asegurado.

Una crítica que llega después de las distintas comparecencias protagonizadas por miembros del Ejecutivo sobre si existía o no información previa sobre la llegada masiva a Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a referirse a esa cuestión en el Congreso. "Nadie puede decir que lo del 30 alguien lo veía o lo decía porque no es cierto", defendió.

Marlaska volvía así a marcar distancia con las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la información de la que disponía el CNI antes de la llegada masiva. Una discrepancia que finalmente ambos trataron de limar, aunque el debate sobre las responsabilidades políticas sigue abierto. "No hay responsabilidades", sostuvo Marlaska.

Para Feijóo, sin embargo, sí hay una responsabilidad clara: la del Ejecutivo por, a su juicio, haber reaccionado tarde. El líder del PP acusa al Gobierno de haberse desentendido de Ceuta durante las vacaciones y de haber tardado demasiado en poner en marcha una respuesta coordinada. "Ha tardado un mes en instaurar un mando único", ha criticado. "Cerrar por vacaciones, dejar la música del verano y abandonar Ceuta", ha añadido.

Desde el Ejecutivo, la lectura es completamente diferente. El Gobierno sostiene que el PP está utilizando la situación de Ceuta para obtener rédito político: "El PP está jugando a alargar y agudizar la crisis humanitaria para sacar rédito político", ha afirmado Mónica García, ministra de Sanidad.

Así, PP y Gobierno encaran el nuevo curso político con Ceuta como uno de sus principales campos de batalla. Feijóo exige explicaciones, acusa al Ejecutivo de llegar tarde y pone el foco en las contradicciones sobre la información previa a la llegada masiva.

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