James Talarico, el demócrata que se enfrenta a Elon Musk y busca romper casi cuatro décadas de dominio republicano en Texas

El contexto El demócrata ha centrado su discurso en la justicia social y una reivindicación de la fe cristiana frente al conservadurismo religioso. Además, ha cargado contra Elon Musk, acusándolo de "intentar comprar el escaño en Texas".

Texas podría experimentar un cambio histórico en las elecciones de medio mandato con James Talarico como candidato demócrata al Senado. Talarico busca romper la hegemonía republicana, siendo el primer senador demócrata por Texas desde 1988. Su campaña critica a Elon Musk y se centra en justicia social y fe cristiana, desafiando el conservadurismo religioso. Donald Trump se ha burlado de su apellido y apoya al republicano Ken Paxton. Talarico destaca temas económicos como el coste de vida y la influencia de grandes donantes. Además, los demócratas presentan otros candidatos en Michigan y Alaska, enfrentando el dominio republicano en estados conservadores.

Texas podría vivir un vuelco histórico en las elecciones de medio mandato de este martes ('midterms', en inglés) con James Talarico como candidato demócrata al Senado. El representante aspira a convertirse en el primer senador de su partido por este estado desde 1988.

Su campaña he contado con muchos mensajes contra Elon Musk. Entre otras cosas, acusa al magnate de intentar comprar el escaño para favorecer a su rival republicano, Ken Paxton, mediante una millonaria financiación de la campaña. "Elon Musk está intentando comprar este escaño en el Senado de Texas", denunció.

Por otro lado, sus promesas se han centrado especialmente en romper décadas de hegemonía republicana. "Vamos a poner fin a 30 años de gobierno de un solo partido", promete Talarico. Y en cuanto a catolicismo, está tratando de disputar un estado tradicionalmente católico con un mensaje que combina justicia social y una reivindicación de la fe cristiana frente al conservadurismo religioso. "Las escrituras nos dicen que tú no puedes amar a Dios y a la vez odiar a otras personas", sostiene el candidato demócrata.

Su discurso también ha llamado la atención del propio Donald Trump, que ha llegado a burlarse de su apellido pronunciándolo como "Telefriko". El presidente respalda al candidato republicano Ken Paxton, actual fiscal general de Texas, en una contienda que se ha convertido en una de las grandes batallas políticas de estas elecciones.

Talarico, por su parte, intenta desplazar el debate hacia las preocupaciones económicas de las familias. Su campaña pone el foco en el coste de la vida, la vivienda, la sanidad y la influencia de los grandes donantes en la política estadounidense. Su lema es que la verdadera división del país no está entre la izquierda y la derecha, sino entre quienes tienen el poder económico y quienes trabajan para salir adelante.

Además de él, los demócratas tienen otros dos candidatos que aspiran a poner en aprietos el dominio republicano en estados tradicionalmente conservadores. En Michigan, Abdul El-Sayed busca convertirse en el primer senador musulmán de Estados Unidos. Mientras, en Alaska, Mary Peltola intenta recuperar terreno para los demócratas reivindicando el peso de las comunidades nativas, que representan el 20% de la población del estado.

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