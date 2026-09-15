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Choque en el PSOE

Los vídeos que Melchor León envió a Montse Mínguez para pedir ayuda y que nunca recibieron respuesta

Los detalles El diputado ceutí considera la falta de respuesta de Mínguez una prueba de la falta de atención del Gobierno a la ciudad autónoma mientras la portavoz socialista apunta que su estilo "no es filtrar mensajes".

Los socialistas Montse Mínguez y Melchor León
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Cientos de personas entrando a la carrera a Ceuta y otras tantas esperando en la frontera. Eso es lo que mostraban los dos vídeos que el diputado socialista Melchor León envió a Montse Mínguez el pasado 30 de julio para pedir ayuda ante la crisis migratoria que estaba empezando.

El también vicepresidente de la Asamblea ceutí ha enseñado los vídeos en exclusiva a laSexta. En sus mensajes de WhatsApp alertó a Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, de lo que estaba ocurriendo en la ciudad autónoma.

"Compañera, han abierto la frontera de Ceuta, estamos desbordados. Necesitamos una actuación contundente del Estado", le dijo.

Nunca obtuvo respuesta. Esta semana, preguntada sobre este asunto, Mínguez se ha justificado afirmando que no había visto los mensajes. "Se me despistó", comentó el lunes a laSexta. Asimismo, se justificó diciendo que realmente no eran una alerta, ya que, de ser así, se habría realizado por otras vías.

Para León, el silencio de Mínguez es una muestra de que no ha estado realmente pendiente de Ceuta. Preguntada sobre este asunto, la portavoz socialista ha afirmado este martes, ha evitado valorarlo afirmando que "no soy partidaria del enfrentamiento de compañeros". "Mi estilo no es filtrar mensajes", ha apostillado.

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