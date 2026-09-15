Antonio Maestre, sobre el ataque de los ultras en Oviedo: "Yo conozco a los agresores; si quiere, que la Policía se ponga en contacto conmigo"

El periodista critica al alcalde de Oviedo por su reacción ante las agresiones ultras y asegura que conoce la identidad de algunos de los presuntos agresores.

El periodista Antonio Maestre ha analizado en Al Rojo Vivo las agresiones protagonizadas por ultras en Oviedo y ha puesto el foco en la respuesta de las instituciones, especialmente en la del alcalde de la ciudad.

Para el periodista, la gravedad de lo ocurrido va más allá de la propia agresión: "El problema es más grave que la agresión, que haya nazis volando por las calles. Algunos estamos acostumbrados y podemos lidiar con ello. Pero más grave es que, cuando sucede algo así, tú esperas que las instituciones estén detrás para defender a la gente que sufre violencia en las calles. Es lo mínimo".

Maestre ha criticado duramente al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, por sus declaraciones sobre lo ocurrido y considera que su reacción supone ponerse del lado de los agresores: "Ha tenido la oportunidad de hablar y mostrar cuál es su opinión y ha decidido libremente, como con un discurso político formado, que había que poner dudas sobre el agredido y decir que, bueno, que igual se lo había buscado porque ya tenía otro día, le pasó otra cosa".

En su opinión, el alcalde también habría tratado de minimizar la responsabilidad de los agresores y que no haya respaldado a las víctimas: "Se ha puesto del lado de quien ha usado la violencia política contra una de las víctimas, contra unos chavales que estaban en una caseta en la que tenían todo el permiso, con una bandera LGTBI, demostrando lo que la Constitución nos permite a todos: demostrar nuestra ideología en libertad".

Por otro lado, el periodista ha asegurado que ha podido identificar a algunos de los presuntos agresores y ha mostrado su sorpresa por que todavía no se hayan producido detenciones.

"Quiero hacer otra vez una reflexión mínima, muy breve. Yo ya conozco a alguno de los agresores, ya sé quiénes son. Lo he podido constatar", ha afirmado.

Maestre ha insistido en que le resulta llamativo que, pese a disponer de imágenes y otros elementos que permitirían identificar a los responsables, todavía no se haya producido ninguna detención: "Me extraña mucho que la Policía todavía no haya detenido a nadie".

Finalmente, ha ofrecido su colaboración a los investigadores: "Si quieren, que se pongan en contacto conmigo. Les paso las direcciones".

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