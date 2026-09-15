Largos procesos de devolución y el control de Marruecos sobre la frontera: lo que no depende del Gobierno para dar por finalizada la crisis de Ceuta

El contexto Durante su entrevista en El Intermedio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que se habían dado de plazo para estabilizar la situación en Ceuta.

"El plazo que nos hemos dado para este mando único es de aquí a finalizar el año y esperemos que tengamos estabilizada la situación para entonces". Son las palabras que este lunes utilizaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista en El Intermedio cuando era preguntado sobre cuándo terminaría la crisis en Ceuta.

"Estabilizada" es la palabra clave de la frase, pues es la misma que se usa con los incendios, antes de controlarlos y darlos por extinguidos. De esta manera, se deduce que Sánchez considera que cuando termine el año, no estará finalizada, es decir, sabe que quedarán rescoldos, que puede volver a prenderse.

Hasta entonces quedan 108 días en los que, lo cierto, todo lo que hay que hacer tampoco depende de él. Pero vayamos por orden, porque lo más urgente en estos momentos —un mes y medio después de la entrada masiva en la ciudad autónoma— es resolver la situación de los miles de migrantes que aún quedan en Ceuta.

Precisamente es de ese mando único que menciona el presidente del que depende ahora mismo la identificación y la tramitación de sus expedientes para el traslado a otros territorios o el retorno a Marruecos. Unas labores que ya se han realizado en el caso de 1.800 adultos y 1.612 niños, que están ya filiados, según ha confirmado a laSexta este mismo martes el Ministerio de Juventud e Infancia.

Por otro lado, también depende del Ejecutivo reforzar los servicios saturados, como son la sanidad, la justicia, los servicios de Extranjería o la frontera.

Asimismo, del Gobierno —pero también de las ayudas de Europa, incluso del Gobierno de Ceuta— depende en parte la recuperación económica de la ciudad. De hecho, durante la jornada de este miércoles se sabrá si el Congreso de los Diputados aprueba o deroga los 300 millones de euros que anunció Moncloa en Consejo de Ministros.

Ahora bien, no todo depende del Gobierno, pues hay cuestiones que ni el presidente del Gobierno puede prever, como es el hecho de que los procesos, una vez son identificados los migrantes, tanto en el caso de los adultos como especialmente en el de los menores, son muy largos. Y es que implica, por ejemplo, a los tribunales, que deben estudiar uno a uno, caso a caso, para resolver su asilo, devolución o expulsión.

Además, en el caso de los niños, hay que asignar un tutor legal para cada uno y se necesita la colaboración de Marruecos, que debe informar sobre su situación familiar en el país por si pudiera regresar con sus padres.

De no ser así, hay que poner en marcha todo un protocolo de traslado a otras comunidades autónomas, el cual requiere la voluntad y solidaridad. A ello se suma que desde las regiones, la mayoría del PP, han alegado saturación o simplemente no estar dispuestas a acoger a estos menores.

La crisis más similar a la que ahora vive Ceuta ocurrió allí mismo en mayo de 2021. Siendo de muchas menos dimensiones, la diferencia está en que casi todos los migrantes que entraron habían sido devueltos una semana después. Sin embargo, el contexto jurídico de entonces era distinto.

Aun así, a pesar de que algunos de los 1.500 menores se devolvieron ilegalmente, nueve meses después todavía quedaban en la ciudad 324 menores pendientes de destino. Cuando todo se haya resuelto, tampoco dependerá todo solo del Gobierno. Será clave que Marruecos no vuelva a descuidar la frontera para que episodios como este no vuelvan a repetirse.

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