Entran a robar y salen avergonzados: el método del dueño de un bazar chino para acabar con los hurtos en su tienda

Harto de los robos en su establecimiento, el dueño de un bazar chino ha decidido pasar a la acción: graba a los ladrones y les busca por la calle o la playa, les muestra el vídeo donde les ha pillado in fraganti, los denuncia a la Policía y los expone en las redes.

El propietario de un bazar chino de Benidorm ha decidido poner remedio a los hurtos en su establecimiento. Primero graba a los ladrones con las cámaras de seguridad y después les busca por la calle o la playa para recriminárselo y, después, les denuncia a la Policía y lo publica en sus redes sociales.

Uno de estos robos lo protagoniza una señora que acaba de robar una silla de playa. El propietario de la tienda la localiza en la playa y cuando la confronta, ella afirma que la silla la había cogido ayer su marido.

Sin embargo, las pruebas que tiene el dueño del bazar dicen lo contrario. Cuando llega la Policía, la mujer sigue manteniendo su versión, pero los agentes le dejan claro que han visto la grabación y que, además, a la mujer "se le ha olvidado quitarle el precio" a la silla.

Otra mujer se lleva una pala de playa al pasar por el establecimiento y también recibe la reprimenda del vendedor. Entran a robar y salen avergonzados por las grabaciones de este comerciante chino que empiezan en su tienda y pueden acabar en una comisaría.

En el caso de la mujer de la silla de playa, pagó los 45 euros que valía y el vendedor retiró la denuncia.

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