La oficina del censo desmiente a PP y Vox sobre la 'ley de nietos': ni el Gobierno ni el consulado deciden en qué provincia se inscribe el elector

Los detalles El documento que publica 'El País' desmonta la idea de que nacionalizar a los descendientes de exiliados españoles beneficie electoralmente al PSOE y es falso que si el elector no elige provincia se le asigne Madrid.

La Oficina del Censo Electoral ha desmentido en un informe las acusaciones del PP y Vox sobre la 'ley de nietos', que según estos partidos, el Gobierno habría diseñado como una estrategia de "ingeniería electoral". El documento, publicado por 'El País', aclara que ni el Gobierno ni los consulados deciden la provincia de inscripción de los electores, sino que es el propio elector quien lo indica. También se explica que la inscripción sigue criterios establecidos, como residencia o arraigo. Así, se refutan las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal sobre un posible favorecimiento al PSOE. Además, se niega que, de no elegir provincia, se asigne Madrid automáticamente, desmintiendo hipótesis de José Luis Martínez-Almeida.

La Oficina del Censo Electoral ha rebatido en un informe algunas de las acusaciones del PP y de Vox, que apuntan a que el Gobierno diseñó la 'ley de nietos' en un ejercicio de "ingeniería electoral evidente" —según palabras del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo,— para modificar el censo.

El documento que este martes publica 'El País' señala que ni el Gobierno ni el consulado deciden en qué provincia se inscribe el elector. "Es el elector quien indica, en todo caso, el municipio (...) sin que en la práctica se realicen inscripciones de oficio", detalla.

Además, el informe aclara que la inscripción se realiza "conforme a los criterios establecidos". Solo hay que ver la hoja de inscripción al censo. En ella hay que justificar la elección del municipio: por residencia o arraigo propio o de sus ascendientes.

De esta forma desmienten las afirmaciones lanzadas por la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal. "Allí donde le falten los votos al PSOE, pues ahí se podrán empadronar", dijo la primera. Mientras que el de Vox apuntó que a lo harán "en provincias pequeñas porque es donde puede afectar el reparto de escaños".

También desmonta la idea de que nacionalizar a los descendientes de exiliados españoles beneficie electoralmente al PSOE. "La pregunta es: ¿quién sabe qué van a votar?", ha preguntado este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres

El Gobierno considera que negarles el derecho a voto sí sería alterar el resultado electoral. "Habría que ver si no se adultera el censo, si pudiendo tener ese derecho, no votan", ha apuntado Torres.

Es falso, a su vez, que si el elector no elige provincia se le asigne Madrid. "Si uno no es capaz de decir el lugar en el que tiene un arraigo, automáticamente se dice Madrid", según una hipótesis del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida. Pero nada de esto se recoge en la ley.

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