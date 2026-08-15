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Almeida asegura que "hay Ayuso para rato" tras la polémica del ático: "No se ha ido ni un día de vacaciones"

¿Qué ha dicho? "Si todo el argumentario de la izquierda con el que se van a presentar a las elecciones de 2027, a apenas diez meses, es el tema del ático, hay Ayuso para rato, que lo tengan claro", ha defendido el alcalde de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-AlmeidaAgencia EFE
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este sábado las explicaciones dadas por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, sobre la compra de un ático en Chamberí y ha augurado que si este es el argumentario de la oposición, "hay Ayuso para rato".

En declaraciones a los medios tras el acto de entrega de las Palomas de Bronce, con motivo de la festividad de la Virgen de la Paloma, el responsable del consistorio ha aprovechado para agradecer a Díaz Ayuso que haya estado "al pie del cañón" durante los incendios de la sierra oeste de la región.

La presidenta "no se ha ido ni un día de vacaciones", ha defendido el alcalde, que se ha referido a "otros" de los que "no sabemos nada, salvo que están protegidos por un fuerte dispositivo de seguridad".

Almeida ha criticado que no se haya tenido ninguna noticia sobre estos "otros" a pesar de la situación que vive España en las últimas semanas, especialmente, ha destacado, con la "invasión" de Ceuta.

Con estas declaraciones Martínez-Almeida ha roto su parón estival para defender y arropar a la presidenta autonómica frente a la polémica del ático, después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya remitido cuatro denuncias al juzgado que ha abierto diligencias por la compra de este inmueble en Chamberí.

"Si todo el argumentario de la izquierda con el que se van a presentar a las elecciones de 2027, a apenas diez meses, es el tema del ático, hay Ayuso para rato, que lo tengan claro", ha dicho, a la vez que se ha mostrado confiado en que volverán a revalidar las mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid.

De este modo, se ha mostrado satisfecho con las explicaciones dadas por Díaz Ayuso, en las que negó que la compra del ático fuera una vivienda para ella y apuntó que este asunto se está utilizando para "hacer daño".

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