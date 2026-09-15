Feijóo compara la crisis en Ceuta con la guerra en Ucrania y pide a la UE que "defienda su frontera sur"

Los detalles Por ahora, la "europeización" de la crisis migratoria en Ceuta planteada por PP y Vox no está encontrando respaldo en Bruselas. Feijóo ha instado a la UE a "defender su frontera sur" como en Ucrania, pero Europa sigue abogando por la colaboración con Marruecos y el regreso urgente de los migrantes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado a Europa que se involucre en la defensa de la frontera sur de España con Marruecos, comparándola con la situación en Ucrania. Durante una visita a Ceuta, Feijóo destacó la importancia de proteger la integridad territorial europea y criticó a los partidos que no lo hacen. Vox, por su parte, ha pedido a Bruselas romper relaciones con Marruecos, calificando la crisis como una invasión. Sin embargo, el comisario de Asuntos de Interior de la UE, Magnus Brunner, ha enfatizado que la situación fue manejada por España y Marruecos, y que la prioridad es el retorno de los migrantes ilegales.

PP y Vox intentan que Europa se involucre en la crisis de Ceuta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la ha comparado con la guerra en Ucrania, pidiendo a Europa que se involucre igual en la defensa de la frontera de España con Marruecos.

Ante la visita que realizará el próximo lunes 21 de septiembre a Ceuta (la cuarta en estos casi 50 días), Feijóo ha señalado que le quiere pedir a Europa que "defienda su frontera sur" porque "es tan importante como la frontera este", recordando que "todos los países de la Unión Europea" están con ese país "a pesar de que no forma parte de la Unión Europea".

"Ahora bien cuando hay territorio que forma parte de la Unión Europea, y que es, por tanto, territorio europeo, tenemos que decirle a nuestros colegas, con independencia de su planteamiento ideológico, que hay que defender la integridad territorial de Europa", ha manifestado.

Feijóo ha señalado que el PPE es el "primer partido de Europa" y ha añadido que el hecho de que su presidente, Manfred Weber, se desplace a Ceuta evidencia "un compromiso del partido" con la integridad territorial europea.

A su entender, cualquier partido con representación parlamentaria debería de acudir a Ceuta y a Melilla para dejar claro que "las fronteras europeas se defienden", que "no son violables" y que "la soberanía de la Unión Europea no está sujeta a negociación".

"No tiene ningún sentido que un partido con representación parlamentaria de la Unión Europea no defienda la integridad territorial de Europa. Está incumpliendo sus obligaciones con sus electores", ha advertido.

Mientras, Vox pide directamente a Bruselas que rompa relaciones con Marruecos. El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha defendido ante la Eurocámara que lo ocurrido fue "un acto de invasión territorial, ocupación ilegal y violenta".

En su opinión, "si el Gobierno de España calla es porque Pedro Sánchez se comporta como un agente de Marruecos y el Partido Socialista su quinta columna. Quien actúa como un traidor y habla como un traidor es un traidor", ha sostenido.

"Si ustedes aceptan como normal que un Estado que se presenta como amigo y socio reivindique y trate de usurpar partes integrantes del territorio español, ustedes también son ya parte del problema y el pueblo español les despreciará para siempre", ha asegurado Buxadé pidiendo la ruptura de acuerdos con Marruecos.

Sin embargo, desde Europa el comisario de Asuntos de Interior y Migración de la Unión Europea, Magnus Brunner, no ha comprado hoy el discurso de PP y Vox. "Los traficantes matan a las personas, a la gente y tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para detenerlos", ha recalcado.

La entrada masiva de migrantes en Ceuta "fue realmente una gran prueba de resistencia" para la UE, ha aseverado alegando no obstante que "casi todas las personas que entraron de forma ilícita" regresaron a Marruecos en cuestión de horas y enfatizó que "nadie ha entrado en el espacio Schengen", y que su integridad se ha preservado.

Esto ha sido, ha asegurado, por "el resultado de la acción de las autoridades españolas, por supuesto, y de la cooperación con Marruecos". No obstante, ha señalado que todavía hay miles de migrantes que siguen en Ceuta, "más de 2.000 menores no acompañados", y todo ello "presiona sobremanera el orden público y plantea toda una serie de retos en un territorio de menos de 20 km cuadrados".

Para Brunner "la solución tiene que encontrarse de forma urgente", y por esta razón, ha alegado, la prioridad de la Comisión "es sumamente clara", que "los que entraron de forma ilegal y que no tienen derecho a permanecer tienen que volver a Marruecos de forma rápida". "Marruecos se ha comprometido a ello, se lo agradecemos", ha sentenciado.

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