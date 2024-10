El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta dejar atrás la división interna en su partido tras la decisión unilateral de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de dar plantón al presidente del Gobierno. "Está suficientemente explicado todo", ha sentenciado Feijóo. "No podemos explicarlo más veces. Tranquilidad, de verdad. Está suficientemente explicado todo, todo está explicado y toda la gente lo ha entendido. No podemos explicarlo mejor", ha dicho el líder de los 'populares' a la salida del foro Metafuturo, organizado por Atresmedia.

El presidente del PP no ha respondido a sí él habría acudido a Moncloa, y por segunda jornada, ha evitado entrar en el fondo de la polémica, tras la decisión de Díaz Ayuso de no acudir al Palacio de la Moncloa, desmarcándose así del resto de barones de su partido, que sí se han visto o se verán con Sánchez.

Precisamente ayer se cerraban agendas con presidentes autonómicos del PP. El próximo viernes, 25 de octubre, día previsto para la reunión con Ayuso, el presidente del gobierno recibirá a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, a las 9:30 horas y a la de Extremadura, María Guardiola, a las 11:30h, que han confirmado su asistencia.

Este lunes, fuentes de Génova, explicaron que Feijóo y la presidenta madrileña habían hablado sobre este movimiento, y que el líder del PP mantenía que era un error que los presidentes autonómicos no se reuniesen con el jefe del Ejecutivo, pero comprendía el caso de Díaz Ayuso, después de que Sánchez dijese que su pareja es un "delincuente confeso".

Hoy, Feijóo se ha limitado a decir que respalda a la presidenta madrileña, intentando zanjar toda polémica y evidenciando la incomodidad que le genera. "¿Cómo no voy a respaldar a Ayuso?", ha insistido Feijóo añadiendo que "cuando no hay noticias hay que inventarlas". Sin embargo, la propia Ayuso ha insistido en sus críticas a Sánchez y en su estrategia de victimización. En una entrevista en la Cope este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que su paso por la política, "lejos de ayudarle", está perjudicando a su entorno personal, "todo lo contrario de lo que pasa en La Moncloa".

Para acto seguido cargar contra la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez. Así, ha destacado que su pareja nunca ha ido a la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol ni ha conseguido ningún trabajo gracias a la Comunidad, "lo contrario a lo que ha hecho la mujer del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa".

Desde Moncloa, públicamente afirman que la decisión de Ayuso ha sido una "irresponsabilidad" aunque en privado reconocen que esto no les ha venido mal e incluso ironizan con que "Feijóo no puede dar explicaciones porque su jefa no le deja". Aseguran en Moncloa que el gesto de Ayuso no es una nueva afrenta al presidente del Gobierno sino que lo que realmente hace con su decisión es dejar a sus compañeros del PP, a los barones 'populares', a los pies de los caballos. De nuevo, dicen, Ayuso se instala en la "política del fango" y vuelve a poner en aprietos a Núñez Feijóo.

