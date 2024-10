La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a marcar el paso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La lideresa madrileña ha impuesto su criterio después de varios días endureciendo su discurso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su Ejecutivo. Ayuso no acudirá a la cita con el presidente en La Moncloa este viernes. Un plantón que el Gobierno considera "gravísimo" y con el que líder del PP se muestra "comprensivo".

Una "comprensión" que no era tal hace semanas, cuando ya Ayuso planteaba la idea de que todos los presidentes autonómicos del PP se negaran a reunirse con Sánchez. Entonces, un 7 de septiembre, Feijóo defendía en una entrevista en El Mundo que él era partidario de cumplir con los deberes institucionales. "Yo acudí a todas las reuniones que tuve. Con Zapatero, Rajoy y Sánchez. Un presidente de una comunidad no elige al presidente del Gobierno que le toca. Por tanto, no veo ningún riesgo al respecto", explicaba entonces Feijóo. Preguntado en esa entrevista si creía que Ayuso acudiría a la cita en La Moncloa, Feijóo iba más allá. "Para tratar los asuntos de Madrid. Fíjense cómo están las Cercanías de Madrid, la inmigración... Yo creo que la presidenta Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado, y eso es lo que ha venido haciendo siempre", insistía.

La baronesa del PP azuzaba a los suyos, pero no encontraba cómplices autonómicos en su rebelión contra el presidente Sánchez. "Este Gobierno va intentar sobornarnos uno a uno en La Moncloa", advertía Ayuso. Pero los presidentes autonómicos del PP ponían por delante sus obligaciones institucionales y decían que acudirían a la cita. Y así lo han ido haciendo según se les ha convocado. Encuentros en los que han presentado sus exigencias, particularidades y necesidades de las comunidades que gobiernan y en las que han sido escuchados por el presidente socialista.

Hoy, Ayuso ha hecho pública su decisión. La Ayuso que hace meses llamaba a Sánchez "hijo de puta" desde el palco de invitados del Congreso de los Diputados o la que la semana pasada calificaba al presidente de "mafioso" y a sus ministros de "caraduras" o "estalinistas", ha defendido su plantón al presidente del Gobierno acusándole de "difamarla". Una estrategia de victimización ante la que fuentes del Gobierno han respondido recordando que "el Presidente del Gobierno no ha difamado a nadie, solo ha recordado los delitos fiscales cometidos por su pareja, delitos que esa misma persona ha confesado".

Una decisión de Ayuso con la que Génova ahora hace equilibrios para no desdecir a su líder nacional. Según ha podido saber laSexta, Núñez Feijóo y Ayuso mantuvieron este domingo una conversación. En ella, Feijóo le transmitió que entendía las razones del plantón porque "Sánchez la ha llamado corrupta a ella". Sin embargo, fuentes de Génova explican que Feijóo cree que es un error institucional que uno de los presidentes, en este caso Ayuso, no vaya a la cita con el presidente, pero se muestra "comprensivo".

Para los barones autonómicos del PP contactados estos días, la decisión de Ayuso no es una sorpresa. Reconocen que si alguno de ellos podía hacer esto sin sufrir consecuencias electorales esa era precisamente la presidenta madrileña. Una decisión que aún así no es compartida y que califican de "error institucional".

No es la primera vez que Ayuso marca el paso a Feijóo o que impone su criterio. Así lo ha hecho en temas como la migración, la reducción de jornada laboral, conciliación, el impuesto a las energéticas... "No puedo estar esperando que salga el teletipo de Feijóo para ver cómo me posiciono", decía Ayuso hace años, y así sigue siendo su modus operandi.