El plantón de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dividido al PP. Mientras Alberto Núñez Feijóo se muestra "comprensivo", algunos barones populares reconocen en privado que este rechazo por parte de Ayuso es un "error institucional".

Por su parte, la presidenta madrileña ha defendido este lunes su decisión de plantar al presidente del Gobierno. Entre las razones esgrimidas por la dirigente 'popular' se encuentra que a sus ojos "Sánchez está organizando esta ronda [con los presidente autonómicos] para hacernos cómplices de su pacto con ERC" que permitió la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, y en el que se contempla la creación de un modelo de financiación singular para Cataluña. Otro de los motivos por los que justifica su plantón son los insultos y los ataques por parte del Gobierno "que ya rozan límites".

Respecto a ello afea que "van a lo personal" para destruirla: "Han hecho una lista de mi entorno", incluidos su familiares, y "por supuesto" su pareja. "Me llaman asesina, genocida, loca, ida… lo hace el presidente y todos los ministros", ha afeado.

Fuentes del Palacio de La Moncloa cuentan a laSexta que creen que la decisión de Isabel Díaz Ayuso de no participar es "una irresponsabilidad y una dejación de funciones" y que "los madrileños merecen que sus necesidades sean escuchadas". Además, insisten en que "por encima de las personas que ostentan cargos están las instituciones que representan". Así, el Gobierno ha salido en tromba a reprocharle a la presidenta madrileña su rechazo a la invitación del presidente Sánchez.

Los populares critican -en privado- el plantón de Ayuso

Pero no solo es el Ejecutivo de Sánchez quien critica la decisión de la popular. Lo cierto es que su plantón a Sánchez choca con la estrategia del resto de Presidentes autonómicos que sí han ido -y van a seguir yendo-. Aunque en el PP hay un cierre de filas público, fuentes populares aseguran a laSexta que, para ellos, el rechazo de Ayuso a Sánchez es "un error institucional".

Este plantón también choca con lo que decía hace tan solo 40 días el líder del PP. Por entonces, Feijóo aseguró que no acudir a estos encuentros "era un error".

"Yo acudí a todas las reuniones que tuve. Con Zapatero, Rajoy y Sánchez. Un presidente de una comunidad no elige al presidente del Gobierno que le toca. Por tanto, no veo ningún riesgo al respecto", explicaba el pasado 7 de septiembre Feijóo en una entrevista en 'El Mundo'.

Fuentes de Sol han indicado a laSexta que el equipo de Ayuso comunicó al entorno de Feijóo que lo del error generaba "malestar" en la Puerta del Sol. Ahora, tras comunicar que la presidenta madrileña finalmente no acudirá a su cita con Sánchez, Feijóo se muestra "comprensivo" -a puerta cerrada- y asegura entender sus razones "porque Sánchez la ha llamado corrupta". Unas palabras que chocan con lo que afirmaba Feijóo hace tan solo unas semanas.

El resto de barones reconocen en privado que no les sorprende esta decisión de Ayuso, pero insisten en que es un "error institucional". Sin ir más lejos, el pasado 20 de septiembre, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, comentaba en público que "cuando un presidente del Gobierno te llama, me puede gustar más o menos; es evidente que yo no lo voto, pero tengo la obligación institucional y personal de atenderlo".

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, también defendió su encuentro con Sánchez tras entrevistarse con él. "Yo no he venido como presidente del PP, he venido como presidente de los riojanos a defender los intereses de mi tierra. ¿Y cuál es mi valoración? Pues es positiva. Positiva porque he tenido la ocasión de que todo esto lo conozca Sánchez. El presidente ha escuchado, hemos dialogado durante más de una hora...", aseguró el popular.

Lo cierto es que Ayuso va por libre. Prueba de ello es el calendario de reuniones con los presidentes autonómicos que ha hecho público esta tarde Sánchez. El líder del Ejecutivo se reunirá con todos los dirigentes autonómicos salvo con Ayuso.

Según informan fuentes del Ejecutivo, Sánchez continuará el viernes 25 de octubre con sus reuniones con la presidenta del Govern balear, Margalida Prohens y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Ese día estaba previsto que Sánchez también se reuniera con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero tras el rechazo de Ayuso, el presidente del Gobierno tan solo se reunirá con Prohens y Guardiola.

La ronda la completará el viernes 22 de noviembre, día en el que Sánchez se reunirá con el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.