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Crisis de la vivienda

Feijóo carga contra el Gobierno por la vivienda: "Llevan ocho más pendientes de la casa de Jéssica que de la de Maricarmen"

¿Qué ha dicho? El líder del PP asegura que el Ejecutivo lleva "ocho años ahogando la oferta y castigando al propietario, protegiendo a los okupas y convirtiendo al promotor en un delincuente".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la Junta Directiva Nacional del PP, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Feijóo ha reunido hoy a la Junta Directiva del PP en medio del debate político con la crisis migratoria en Ceuta y la crisis de la vivienda y la mirada puesta en las elecciones de 2027.
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"Ocho años perdidos". Así ha definido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la etapa de Pedro Sánchez en el Gobierno en lo que a la política de vivienda se refiere. En su comparecencia ante la Junta Directiva Nacional del PP, el líder de la oposición ha asegurado que el principal problema de Sánchez es que "se ha pasado chodo años más pendiente de la casa de Jéssica (expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos) que de la casa de Maricarmen".

Feijóo ha asegurado ante la cúpula del Partido Popular que "los mismos que han conseguido que alquilar sea algo heroico" son quienes tratan de "agitar las calles" y enarbolan "causas perdidas" tras tres legislaturas "trincando lo más grande". "Llevan ocho años ahogando la oferta y castigando al propietario, protegiendo a los okupas y convirtiendo al promotor en un delincuente", ha añadido.

"Andan los ministros estrujándose los sesos buscando culpables, señalándose entre ellos, buscando una explicación a lo ocurrido. Dejen de dar vueltas", ha continuado Feijóo sobre las acusaciones del Ejecutivo hacia la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para que busquen una solución a la situación de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado miércoles en el barrio madrileño de Retiro.

Ante esta situación, el líder del PP ha reclamado que el Gobierno dé un paso a un lado tras lo que considera una política fallida en materia de vivienda. "Tuvieron la oportunidad y la han dilapidado. Yo pido la mía para arreglarlo", ha concluido Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP ha mencionado algunas de sus propuestas en materia de vivienda, como una fiscalidad específica para los jóvenes con un 60% de impuestos menos si quieren acceder a una vivienda y bajar el IVA y el impuesto de transmisiones de manera urgente. "Nada va a resolverse si no se construye un millón de nuevas viviendas nuevas", ha asegurado Feijóo, insistiendo en su propuesta de facilitar y fomentar la edificación.

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