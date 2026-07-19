Feijóo asegura que "se tiene que entender con Abascal" porque es "la única solución": "Espero mantener esa relación porque es lo mejor para mi país"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha apuntado que, al no tener mayoría, la solución "es llegar a un acuerdo con la tercera fuerza política", que en este caso es la formación de Bambú.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha expresado su disposición a alcanzar acuerdos con Vox a nivel nacional, similar a los pactos autonómicos ya existentes. En una entrevista, Feijóo argumentó que la única solución viable es colaborar con la tercera fuerza política, Vox, subrayando que su prioridad es España, incluso por encima de su carrera política. A pesar de las discrepancias, mantiene una relación fluida con Santiago Abascal, líder de Vox. Por otro lado, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, aboga por una interpretación más acorde de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo, confiando en su aplicación plena para iniciar una nueva etapa de acuerdos en Cataluña.

Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular siguen tendiendo puentes con Vox. Los acuerdos autonómicos a los que ya han llegado en las diferentes autonomías donde gobiernan conjuntamente se podría sumar también un acuerdo a nivel nacional. Porque, para el líder 'popular', "la única solución es llegar a un acuerdo con la tercera fuerza política".

Es lo que ha aseverado en una entrevista con 'The Objective', donde ha explicado que intenta llevarse bien con todos los líderes políticos, aunque no lo está consiguiendo con el presidente del Gobierno: "Lo que pasa es que con el señor Sánchez es imposible porque yo defiendo a España y él defiende sus intereses personales".

"Mi primer mandamiento es España por encima de todo. Y como tengo ese mandamiento, pues me tengo que entender con el señor Abascal. ¿Por qué? Porque por encima de mi carrera política y de mi partido está mi país, y en este momento la única solución que tenemos, cuando no tenemos mayoría, es llegar a un acuerdo con la tercera fuerza política, a la que votaron en las últimas elecciones más de tres millones y medio de personas y en España no hay tres millones y medio de fascistas", ha aseverado Feijóo.

Sobre la relación con el líder de Vox, Feijóo ha detallado que "es fluida, respetuosa y discrepante en algunas cosas, no en pocas": "Hemos aproximado posturas y yo espero seguir manteniendo esa relación porque es lo mejor para mi país".

Bolaños y la ley de amnistía

Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que el Tribunal Supremo habría podido interpretar la ley de amnistía "de forma más acorde" a la misma norma y "a su espíritu", aunque cree que acabará aplicándose en su integridad.

"No cabe otra", ha afirmado en una entrevista con 'La Vanguardia' donde ha aseverado que, tras el fallo del TJUE a favor de la ley de amnistía, "se abrirá una nueva etapa en Cataluña de acuerdos entre diferentes". "A nadie se le puede pasar por la cabeza que un conflicto político acaba humillando o aplastando al de enfrente", ha subrayado.

A su juicio, "la ley es muy clara en letra y espíritu: se pretende amnistiar de los delitos a todos los protagonistas del proceso independentista, los que deseaban la independencia y los que se opusieron". "Ha quedado clara la posición del Constitucional, que ha dictado más de veinte sentencias en respuesta a recursos avalando la ley. Y ha quedado clara la postura del Tribunal Europeo, que dice que la amnistía es una herramienta para superar tensiones políticas y sociales. No quiero aventurar qué puede pasar si no se aplica. Entiendo que se aplicará lo antes posible", ha insistido.

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