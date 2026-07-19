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Tensión política

Feijóo pide que España "se parezca más a la Selección" y pasa al ataque contra el Gobierno: "Hay que elegir o Sánchez o decencia"

¿Qué ha dicho? El líder del PP, tirando de retórica futbolística, ha apuntado al presidente y a los casos de corrupción que rodean al PSOE. "Al país le iría mejor cuando el interés colectivo esté por encima de un solo hombre", ha expuesto.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
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Alberto Núñez Feijóo ha tirado de retórica futbolística. No quería hacerlo, pero así ha terminado siendo después de repetir en no pocas ocasiones la palabra mágica. La palabra 'fútbol', durante un mitin en el que ha pasado revista a todos los escándalos, juicios y demás que rodean al Gobierno. Que rodean, más concretamente, al PSOE.

Y es que quiere jugar un partido. Quiere poner las urnas en juego para una España para la que tiene un deseo: "Me gustaría que se pareciera más a la Selección".

"A España le iría mejor cuando el interés colectivo esté por encima de un solo hombre", ha insistido un Feijóo que incluso ha dejado una petición para los socialistas y la izquierda en general.

Una que consiste en aislar a Pedro Sánchez: "Que quien quiera que diga que se vaya y que actúe en consecuencia para que se vaya".

Porque para él hay únicamente dos caminos posibles de cara a unas elecciones, sean cuando sean, y en el camino político en España: "Hay que elegir o con Sánchez o con la decencia".

Todo, después de conocerse el informe patrimonial de Santos Cerdán. Después del escrito de la UCO, que deja claro que quien fuese secretario de organización socialista vivía a cuerpo de rey.

Y no solo él, porque también puede decirse lo mismo de su mujer, de su hermana y de su cuñado. Según el informe, suman decenas de miles de euros en gastos.

Además de Cerdán, David Sánchez. El hermano del presidente ha sido condenado a nueve años de inhabilitación y en Génova apuntan a la "prevaricación familiar" del jefe del Ejecutivo.

José Luis Martínez-Almeida, tirando de ironía, quiere saber dónde vive el hermano del presidente por si está en Madrid: "Como alcalde, tengo derecho a empadronarle".

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