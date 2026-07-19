El PP pide la comparecencia de Marlaska y de la directora de la Guardia Civil en el Congreso por presuntas presiones políticas a agentes

Los detalles Los 'populares' apuntan al Día de la Comunidad de Madrid de 2025 y han presentado además una batería de preguntas para conocer si se ha abierto investigación, si se conocía todo y qué medidas prevé adoptar el Gobierno para evitar algo similar.

El Partido Popular ha solicitado en el Congreso la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, para aclarar las presuntas presiones políticas denunciadas por un mando del Instituto Armado. Estas presiones, según el PP, podrían haber buscado impedir la representación de la Guardia Civil en actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid de 2025. Los populares consideran que estas acciones evidencian una "utilización partidista" de la Guardia Civil y exigen explicaciones sobre quién dio las órdenes y qué medidas se tomarán para evitar que las instituciones del Estado sean usadas con fines partidistas. Además, mencionan que la dirección política de la Guardia Civil está envuelta en "escándalos" y que la Audiencia Nacional investiga a la directora general y al DAO por presuntos delitos relacionados con la trama de las cloacas del PSOE.

El PP ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, para que den explicaciones por las presuntas presiones de carácter político denunciadas por un mando del Instituto Armado y publicadas en los últimos días.

Además, los de Génova han presentado una batería de preguntas parlamentarias para conocer si el Ministerio del Interior o la Dirección General de la Guardia Civil han abierto investigación interna sobre estos hechos, si Marlaska sabía de esas presuntas presiones y qué medidas prevé adoptar el Gobierno para evitar situaciones similares.

Según sostiene la formación de Feijóo, las informaciones conocidas apuntan a que se habrían dado instrucciones de carácter político para impedir la representación de la Guardia Civil en los actos institucionales con motivo del Día de la Comunidad de Madrid de 2025.

En concreto, las presuntas presiones en cuestión habrían sido denunciadas por Fernando Mora, general jefe de la Zona de Madrid.

Los 'populares' consideran de "enorme gravedad" estos hechos, al entender que podrían evidenciar una "utilización partidista" de la cadena de mando de la Guardia Civil y también un intento de condicionar la representación institucional del cuerpo "en función de intereses políticos".

Ante todo ello, reclaman que Marlaska explique en sede parlamentaria si conocía estas presuntas actuaciones, quién dio las órdenes y qué medidas piensa adoptar para garantizar que "nunca más se usen las instituciones del Estado al servicio de los intereses partidistas del Gobierno".

El PP enmarca todas esas informaciones en los "escándalos" que, a su juicio, rodean a la dirección política de la Guardia Civil y alude a la investigación judicial que afecta a la directora general y al DAO.

Aseguran además que ambos están siendo investigados por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en relación con la denominada trama de las cloacas del PSOE.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido