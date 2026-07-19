Las tres finales de Feijóo contra Sánchez: la amnistía, los casos judiciales de su entorno y la ley de nietos

Los detalles El líder del PP quiere ser presidente y está basando su estrategia en esos tres frentes. En el primero, cuenta con el socialista Page; en el tercero, en cambio, parece estar jugando solo y en fuera de juego.

Alberto Núñez Feijóo busca ganar la presidencia del Gobierno enfrentándose al PSOE con una estrategia basada en tres aspectos clave: la amnistía, la ley de nietos y los casos judiciales que rodean a Pedro Sánchez. Aunque la amnistía ha recibido el visto bueno de Europa, Feijóo critica la postura de Sánchez, recordando su promesa de no amnistiar a quienes declararon la independencia. Además, señala tensiones internas en el PSOE, como las de Emiliano García-Page tras la modificación del delito de malversación en 2022. Feijóo también cuestiona la viabilidad de la ley de nietos, destacando la falta de recursos para sostenerla.

Alberto Núñez Feijóo tiene como objetivo ganar la gran final por la Moncloa. Ganar ese partido al PSOE para ser él el jefe del Gobierno. Su 'fútbol' está basado en tres sistemas de juego, con la amnistía, la ley de nietos y los casos judiciales que sobrevuelan al entorno de Pedro Sánchez como sus principales caminos para la búsqueda del gol.

Y es que es en lo que está basando su estrategia. En primer lugar, la amnistía. De momento, por ahí la cosa la tiene mal. Va perdiendo, más todavía después del 'sí' que Europa ha dado a la ley del Gobierno. Sin embargo, él sigue jugando.

Ahora el problema lo ve en el origen. "La mentira de Sánchez no puede ser amnistiada por parte de nadie. Dijo durante años que la amnistía no cabía en la Constitución y que no iba a amnistiar a aquellos que proclamaron la independencia", ha explicado.

Para el Gobierno, ha de aplicarse todo cuanto antes. Sin embargo, en las filas socialistas también hay grietas. La de Emiliano García-Page, que tiene la espina clavada desde que en 2022 se modificó el delito de malversación.

Luego están los asuntos judiciales que afectan al entorno familiar de Sánchez. Por ejemplo, el de su hermano. El de un David Sánchez que ya está sentenciado con una condena de nueve años de inhabilitación. En ese asunto, Page no está tan convencido y afirma que esos casos "tienen una intensidad jurídica bajísima".

El tercer partido, que parece jugar solo, es el de la ley de nietos. "España no tiene recursos para regalar tarjetas sanitarias, matrículas escolares o pensiones a dos millones de personas", insiste.

Ahí sigue. En ese debate que mantiene el PP... aunque los demás le estén dejando en fuera de juego.

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