"El Gobierno central no nos ha informado de nada". Es una de las ideas que ha reiterado el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en su visita a Valencia tras el temporal que deja casi un centenar de víctimas mortales. Una crítica al Ejecutivo de la que pocos minutos antes su barón en la región, Carlos Mazón, huía. El valenciano ha sido claro al mostrar su deseo de "renunciar a la mala política" en momentos trágicos como este, en los que las labores de rescate continúan.

Feijóo arrancaba su comparecencia con un mensaje de agradecimiento a los medios de comunicación por "su cobertura a tiempo real"; con otro de "solidaridad" hacia los afectados a los que ha asegurado que "toda España está pendiente de lo que está ocurriendo y ha ocurrido"; así como otro de "pésame" ante la pérdida de vidas humanas. No obstante, han sido los presidentes autonómicos 'populares', e incluso, el socialista de Emiliano García-Page, quienes se han llevado el 'aplauso' de su líder.

Una felicitación debido a que el 'popular' -como "partido con mayoría absoluta en el Senado y partido mayoritario en el Congreso"- se ha "tenido que ir informando de lo que sucedía a través de los presidentes autonómicos". Algo de gravedad para Feijóo al tener en cuenta que este "acontecimiento meteorológico" no se han localizado "exclusivamente en un territorio", a pesar de que "la zona cero, de momento, ha sido la Comunitat Valenciana".

A ojos del 'popular' se trata de "una emergencia nacional", para cuya gestión es necesaria "humanidad, solidaridad y colaboración" que, destaca, ha habido entre él y los presidentes autonómicos, pero no del Gobierno central: "Al Gobierno no le pediría una mayor colaboración, sino alguna", ha sentenciado, al tiempo que añadía que "lo único" que sabía "es que se reunió el Comité de Crisis el martes a las once de la noche", ha añadido.

Defensa de Mazón

A lo largo de la intervención, Feijóo ya había mostrado orgullo por su barón en Valencia, pero la férrea defensa a Mazón llegó cuando se le ha cuestionado respecto a las críticas sobre el retraso a la hora de alertar a la población de lo que estaba sucediendo. Para ello, el líder 'popular' ha explicado que desde la Generalitat se fue advirtiendo y tomando decisiones "según la información que iba recibiendo" de otros organismos. Precisamente, aquellos que son competencia "del Gobierno central" como la "AEMET o las Confederaciones Hidrográficas, ha mencionado Feijóo.

Eso sí, Feijóo quería dejar claro que el objetivo de ese viaje era el de "conocer la sala desde donde se está coordinando"; "el balance de daños" o "cuál es el operativo"; así como "reconocer que queda un trabajo ingente no solo para los próximos meses y en algunos caso para los próximos años". Al parecer sin querer, ha vuelto a cargar contra el Gobierno.

La Generalitat ha activado un teléfono para la atención de familiares de las personas desaparecidas: 900 365 112. Las autoridades piden reservar este teléfono únicamente para dar información sobre aquel familiar con el que no se consigue contactar. Para emergencias, el número sigue siendo el 112.

