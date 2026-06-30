Los diplomáticos españoles, indignados con Ayuso y el PP por ponerlos bajos sospecha de fraude electoral

El contexto Ayuso ha denunciado una maniobra del Gobierno en la oscuridad para que con la 'ley de nietos' pueda manipular el censo. "Cada cónsul o embajador que otorgue la nacionalidad en este marco estaría haciendo algo ilegal", ha dicho.

En las últimas horas, el PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de manipular el censo electoral mediante la 'ley de nietos', que otorga la nacionalidad a descendientes de españoles, como parte de una supuesta estrategia para influir en las elecciones. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, sostiene que el Gobierno está fabricando votantes, mientras que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, critica esta maniobra como un intento de alterar las reglas del juego democrático. Las acusaciones han generado indignación entre diplomáticos españoles, que defienden su profesionalidad y cumplimiento de la ley. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado las afirmaciones del PP como malintencionadas y comparables a la "política trumpista".

En las últimas horas, el PP ha acusado al Gobierno de realizar maniobras electorales en la oscuridad para manipular el censo y para hacer una especie de transformación demográfica con la 'ley de nietos'. Según ellos, se trata de una artimaña de Pedro Sánchez para condicionar las próximas elecciones.

El PP, una vez más, sigue con la línea del líder de Vox, Santiago Abascal, quien la semana pasada aseguró que Pedro Sánchez prepara un supuesto "pucherazo" electoral, "manipulando el censo y regalando la nacionalidad española" a electores afines.

Este lunes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "fabricar" votantes a través de la conocida como 'ley de nietos', que da la nacionalidad a descendientes de españoles, ya que con los votantes actuales "no le salen las cuentas".

"Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales pues no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", apuntó en una entrevista en EsRadio.

Tras estas declaraciones, este martes le han vuelto a preguntar sobre el tema. "El pucherazo es una cosa y lo que nosotros estamos denunciando es otra", ha asegurado Feijóo quitando hierro a sus declaraciones. "Estamos denunciando que hay ingeniería electoral con la 'ley de nietos', que se hace de forma unilateral por parte del Gobierno, que se amplía el número de personas que tiene derecho a un pasaporte mediante a una instrucción de un ministerio, no por ley", ha señalado el líder del PP.

De esta manera, ha acusado al jefe del Ejecutivo por "no respetar las reglas democráticas básicas". "No ha habido ningún presidente así", ha lamentado Feijóo, quien ha apuntado que es "capaz es de fabricar una ley para nacionalizar en un año a 2 millones de personas".

Esta "ingeniería electoral" de la que habla, ha dicho Feijóo, "debe estudiarse y meditarse y no puede seguir". "Está regularizando a 1.300.000 personas que han entrado de manera irregular en nuestro país contra normativa europea", ha denunciado.

Ayuso acusa a Sánchez de "jugar con las reglas del juego"

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado mucho más dura contra la 'ley de nietos' del Ejecutivo. Habla de una especie de maniobra en la oscuridad para que con esta ley pueda manipular el censo y "para jugar con las reglas del juego".

En un encuentro informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, Ayuso aseguró este lunes que, "desde hace unos años, especialmente en los más recientes, la política española se está desquiciando como está haciendo con las reglas del juego, desquiciando a su vez el día a día de los ciudadanos, entrando todos en una espiral nunca vista hasta el momento".

De esta manera, Ayuso señaló que "en las democracias liberales nunca se había cuestionado la soberanía del pueblo expresada en las urnas, ni la independencia judicial, ni el Estado de Derecho, ni el pluralismo político. El ánimo de concordia". Así, bromeó con que "la tercera provincia en número de votantes en las próximas elecciones será Argentina".

"Multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas de juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención de Sánchez de cambiar el censo elector. Cada cónsul o embajador que otorgue la nacionalidad en este marco estaría haciendo algo ilegal, ahí dejo este aviso", añadió Ayuso.

Los diplomáticos españoles están "indignados"

Estas palabras no han sentado especialmente bien entre los diplomáticos españoles que, según indica El País, "están indignados". Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), ha defendido en El País la profesionalidad de sus compañeros. Es más, Virella ha recordado que "los diplomáticos y demás funcionarios destinados en los consulados que tramitan expedientes de nacionalidad se atienen estrictamente a la ley".

El cabreo también ha llegado al Gobierno. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cargado directamente contra el líder del PP. Ha asegurado que lo que tiene Feijóo no es un supino desconocimiento sino que "sus afirmaciones son malintencionadas". Así, le ha acusado de engañar a la gente y de hacer "política trumpista". Víctor Torres ha hablado también de una locura paranoica que tiene Feijóo desde 2023 cuando no consiguió ser presidente.

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