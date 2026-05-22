En el extranjero, con criptomonedas o en metálico: las sociedades pantalla a pantalla tras el rastro de posibles cuentas de Zapatero

¿Por qué es importante? El juez Calama necesita tener bien atado ese rastro del dinero y, por eso, va a mantener el secreto de sumario sobre el rastreo de posibles cuentas de Zapatero en el extranjero.

Los investigadores examinan las sociedades pantalla en el caso Plus Ultra, donde el juez José Luis Calama vincula al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el liderazgo estratégico y contactos de alto nivel. Zapatero enfrenta acusaciones de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. Se busca dinero oculto en cuentas extranjeras, criptomonedas y efectivo. El juez mantiene el secreto de sumario, sospechando que Julio Martínez podría tener dinero en Miami. Se investiga si las empresas involucradas ofrecían servicios reales, con facturas infladas y movimientos sospechosos. En cinco años, Zapatero recibió ingresos significativos, algunos considerados delictivos.

Los investigadores indagan en las sociedades pantallas para tratar de descubrir el dinero oculto en el caso Plus Ultra, en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el vértice de la estructura, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

Zapatero se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y, como consecuencia, organización criminal y falsedad documental. En la supuesta trama, las sociedades son otra de las pantallas que vienen, pagos que se investigan si son delictivos o no, otra pantalla.

Lo buscan en cuentas en el extranjero, en criptomonedas, en metálico. Lo que sea. El juez Calama necesita tener bien atado ese rastro del dinero y, por eso, va a mantener el secreto de sumario sobre el rastreo de posibles cuentas de Zapatero en el extranjero. Sospecha, por ejemplo, que Julio Martínez podría tener medio millón escondido en Miami. A él le encontraron ya 300.000 euros en efectivo en un registro y buscan también cuentas de las empresas.

Porque las sociedades son otra de las pantallas que vienen. Se investiga si las empresas que aparecen en el auto ofrecían servicios reales o no. Hay facturas con precios muy por encima del mercado y movimientos muy sospechosos. Inteligencia Prospectiva, la empresa cuyo domicilio no existe, y que ha tenido ya dos cambios de nombre, realizaba ampliaciones de capital constantemente para compensar pérdidas. En cinco años movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancaria, el 44% de lo que pagó fue a Zapatero y su entorno

Los pagos que se investigan si son delictivos o no, otra pantalla. En una de las cuentas de Zapatero que ha sido bloqueada están los ingresos de casi medio millón de Análisis Relevante, que el auto considera delictivos. Pero hay hasta un millón y medio de euros que recibieron Zapatero y su mujer en esa cuenta bancaria en cinco años. Hay pagos de las empresas que aparecen en el auto. Esos ingresos, en principio, no han sido bloqueados, de lo que se puede extraer la conclusión de que el juez considera que no son constitutivos de delito.

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