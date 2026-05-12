La OMS agradece a Sánchez "su deber moral" y el "trabajo codo con codo" en la crisis del hantavirus: "El mundo necesita este tipo de compasión"

¿Qué ha dicho? El director de la OMS, Tedros Adhanom, ha señalado que España "ha liderado muy bien esta operación", asegurando que todo el mundo "debería estar orgulloso" de la respuesta del Gobierno de Sánchez.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha elogiado al presidente Pedro Sánchez por su gestión en el desembarco del MV Hondius, agradeciendo a España por responder al llamamiento de la OMS para hacerse cargo de la situación. El barco, que se encontraba cerca de Cabo Verde, tenía pasajeros sintomáticos que excedían la capacidad de gestión del país africano. España, bajo un "liderazgo remarcable", coordinó la operación para repatriar a los pasajeros, quienes desembarcaron en Tenerife antes de que el barco se dirigiera a Países Bajos. Adhanom destacó la compasión y amabilidad del Gobierno español, subrayando la importancia de actuar con humanidad en situaciones de crisis.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha agradecido a Pedro Sánchez cómo ha gestionado el desembarco del MV Hondius durante la comparecencia que ambos han realizado en el Palacio de la Moncloa para dar detalles sobre el operativo para repatriar a los pasajeros, que ha concluido esta madrugada.

Tedros Adhanom ha celebrado que España "respondiese afirmativamente" al llamamiento de la OMS para hacerse cargo de la gestión. "Quiero dar las gracias al presidente Sánchez, no solo por ejercer su deber legal, sino por ejercer su deber moral con los pasajeros", ha destacado.

El director de la OMS ha recordado que antes de esto, cuando el barco se encontraba cerca de Cabo Verde, habló con su presidente para que le ayudase con la evacuación de tres pasajeros sintomáticos. Sin embargo, tras realizar un análisis, vieron que la situación "excedía" la capacidad del país para "gestionar el desembarco y repatriación" de las personas afectadas.

Por este motivo, decidieron contactar con España para pedir ayuda. "La evaluación de la Unión Europea iba en la misma dirección", ha recordado.

A partir de ese momento, se ha trabajado "codo con codo bajo el liderazgo" del Gobierno español para "coordinar y ejecutar" la operación que se ha desarrollado.

"Viviendo en los tiempos que vivimos, el mundo necesita este tipo de amabilidad y compasión que ha mostrado el Gobierno de España. Estamos orgullosos de haber visto cuál ha sido la respuesta", ha confesado, recalcando que "todos deberían sentirse así". "Si hay algo que necesitamos es amabildiad, compasión, y apoyarnos los unos a los otros", ha destacado.

Tedros Adhanom ha indicado que le parece increíble que hace tan solo diez días fuese cuando recibieron el primer informe en la OMS de una serie de posibles casos de hantavirus en el crucero. "Según el reglamento. los países tienen que ayudar a los ciudadanos a no quedarse en el mar cuando tienen la capacidad de gestionar los riesgos de manera segura y responsable", ha recordado.

Una oeración que se ha llevado a cabo con el "liderazgo remarcable de España", y es que ha asegurado que ha sido un dispositivo "exitoso" en el que todos los pasajeros han podido desembarcar y dejar Tenerife, mientra que el barco ya se dirige a Países Bajos.

Durante su intervención, también ha aprovechado para responder a aquellas personas que pedían que los pasajeros y la tripulación pasasen toda la cuarentena en el barco. "Esa situación me hubiese parecido inhumana e innecesaria", ha destacado, añadiendo que sería aglo "cruel" sugerir algo así.

"Estábamos convencidos de que era posible desembarcar a los pasajeros de manera segura para respetar los derechos humanos de los pasajeros y tripulantes", ha aclarado.

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