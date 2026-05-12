Sánchez ensalza la gestión de España en el brote de hantavirus: "Algunos se pusieron de perfil, ¿por qué no íbamos a ayudar a quienes lo necesitan?"

Los detalles En una comparecencia conjunta con el director de la OMS, Sánchez ha defendido que el crucero afectado por el brote de hantavirus desembarcara en Canarias y ha afeado a aquellos que se pusieron "de perfil".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la gestión de España en el brote de hantavirus, criticando a quienes ignoraron el llamado de la OMS. En una comparecencia junto al director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sánchez detalló el exitoso operativo de repatriación de pasajeros del MV Hondius, que desembarcó en Canarias. Subrayó que España cumplió su promesa de ayudar, a pesar de las recomendaciones de ignorar el problema. Sánchez enfatizó la "obligación moral" de asistir a los afectados y agradeció al pueblo canario por su solidaridad, resaltando el civismo demostrado y el reconocimiento internacional recibido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha ensalzado la gestión de España en el brote de hantavirus frente a aquellos que se pusieron "de perfil" al conocer el llamamiento de la OMS para hacer frente a la crisis del MV Hondius.

Así lo ha indicado Sánchez en una comparecencia conjunta con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde el Palacio de la Moncloa, donde han dado detalles sobre el operativo para repatriar a los pasajeros del MV Hondius que ha concluido esta madrugada.

El presidente del Gobierno ha hablado de "éxito" en el operativo de repatriación de pasajeros del MV Hondius, un dispositivo con el que los ciudadanos han de "sentir orgullo de ser españoles". "España cumple", ha reivindicado Sánchez, que ha señalado que el 5 de mayo le dijo a la OMS que "España cumpliría, y que lo haría en la costa de Tenerife porque era, según los expertos, el primer puerto apto que había en su ruta".

Así, Sánchez ha defendido que el crucero afectado por el brote de hantavirus desembarcara en Canarias. "Algunos recomendaron ignorar esa llamada, otros lo exigieron y otros que opinan de todo, guardan un silencio interesado y se ponen de perfil, como si en ese barco no viajasen españoles", ha señalado Sánchez.

"Muchos se preguntaban por qué Cabo Verde no acogía el barco. La pregunta es: ¿por qué no vamos a ayudar a quienes nos necesitan? ¿a nuestros compatriotas?", ha hecho hincapié el presidente del Gobierno, quien ha afeado a aquellos que se pusieron "de perfil". "El mundo no necesita más egoísmo. Este mundo necesita países solidarios", ha defendido Sánchez, quien cree que atender a estos pasajeros era la "obligación moral" del Gobierno central.

De esta manera, Sánchez ha destacado la "responsabilidad legal que recoge el art. 44 del reglamento internacional". "Es nuestra obligación moral con las 150 familias de pasajeros que estaban pasando las peores días de su vida", ha insistido.

Además, ha defendido que "se han repatriado a más de 120 personas de varios países mediante 10 vuelos especiales" y con "cero incidentes". Por eso, ha catalogado el operativo de "éxito". Además de a los 400 profesionales que participaron, Sánchez ha querido dar las gracias "a la solidaridad de "un gran pueblo", el pueblo canario.

"Han demostrado paciencia, generosidad y un civismo que ha sido aplaudido por varios líderes internacionales, Antonio Guterres y el propio papa", ha indicado y ha añadido: "Creo que en momentos como estos, debemos sentir el orgullo de ser españoles, porque España cumple".